  Rose justifica derrota: 'Conjunto de fatores prejudicou candidatura'
Continua como senadora

Rose justifica derrota: 'Conjunto de fatores prejudicou candidatura'

Senadora destaca que, com os votos que teve nessa eleição, ficou claro que o capixaba quer que ela continue no Senado
Redação de A Gazeta

08 out 2018 às 00:12

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 00:12

A candidata Rose de Freitas (Podemos) votou por volta das 12h na EMEF José Áureo Monjardim, em Fradinhos, bairro de Vitória; Rose chegou acompanhada de familiares e do seu candidato a vice, o médico Thanguy Friço (Podemos) e esperou na fila para votar Crédito: Giovana Lanna
Rose de Freitas (Podemos) conquistou 105.754 votos, que representam 5.47% dos votos do Espírito Santo. Com esse resultado, ela diz que ficou claro que o capixaba quer que ela continue como senadora. A senadora ficou atrás do eleito Renato Casagrande (PSB), Carlos Manato (PSL) e Jackeline Rocha (PT). 
Prevaleceu o que importa na democracia: a vontade soberana do eleitor
Rose de Freitas (Podemos), senadora
> Veja a apuração completa dos votos no ES
Em pronunciamento oficial, Rose destaca que tem certeza que um conjunto de fatores prejudicou a candidatura, mas frisa que continuará lutando pelos interesses do Estado no Senado: "Não pude me afastar do Congresso e tenho certeza que um conjunto de fatores prejudicou a nossa candidatura. Portanto, a minha trincheira de luta pelo povo capixaba continua no Senado, nestes tempos desafiadores do Brasil".

