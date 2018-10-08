Rose justifica derrota: 'Conjunto de fatores prejudicou candidatura'

Rose de Freitas (Podemos) conquistou 105.754 votos, que representam 5.47% dos votos do Espírito Santo. Com esse resultado, ela diz que ficou claro que o capixaba quer que ela continue como senadora. A senadora ficou atrás do eleito Renato Casagrande (PSB), Carlos Manato (PSL) e Jackeline Rocha (PT).
Prevaleceu o que importa na democracia: a vontade soberana do eleitor
Em pronunciamento oficial, Rose destaca que tem certeza que um conjunto de fatores prejudicou a candidatura, mas frisa que continuará lutando pelos interesses do Estado no Senado: "Não pude me afastar do Congresso e tenho certeza que um conjunto de fatores prejudicou a nossa candidatura. Portanto, a minha trincheira de luta pelo povo capixaba continua no Senado, nestes tempos desafiadores do Brasil".