Rose faz corpo a corpo com eleitores do interior do Estado

A senadora Rose de Freitas, candidata ao governo do Espírito Santo pelo Podemos, escolheu as regiões serrana e Noroeste para fazer corpo a corpo com os eleitores neste sábado.

Pela manhã, ela esteve em Domingos Martins. Passou por Boa Esperança, onde interagiu com muitas crianças e conversou com suas mães, e no fim da tarde seguiu para uma caminhada em Ecoporanga. Lá, ela também discursou em um evento no Sindicato Patronal do centro da cidade.

Nessa semana, reta final da campanha, a senadora seguirá neste domingo (30) para Santa Maria de Jetibá. Na segunda (1º), será a vez de Cachoeiro de Itapemirim. Na terça (2), a concentração total da equipe estará no debate promovido pela TV Gazeta.

Rose de Freitas com crianças e seus familiares em Boa Esperança Crédito: Assessoria Rose de Freitas

Na última sexta (28), Rose cumpriu agenda em São Mateus, no Norte do Estado. Ela participou, ainda, de um encontro com empresários na sede da Associação Empresarial do Litoral Norte (Assenor), e caminhou pelo município. Lá, ela contou que uma de suas prioridades, caso eleita, será a criação de um projeto de distribuição de água para a população.

"Já pensou em uma cidade sem água? Não dá. Já ajudamos, mas o projeto fundamental é distribuir água. Já sabemos de onde tirar (dos poços artesianos) e vamos continuar com essa proposta", disse a candidata.

Aos empresários, Rose disse que para atrair investimentos, a cidade precisa ter seus serviços básicos funcionando. "Por isso, a necessidade de se pensar no tripé saúde, educação e segurança pública", disse.