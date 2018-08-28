Rose diz que, se eleita, vai dialogar sobre reajuste de PMs

Na segunda entrevista da série de sabatinas realizada pela Rádio CBN Vitória e pelo jornal A GAZETA, a senadora Rose de Freitas (Podemos), que disputa o governo do Estado, afirmou que, se eleita, vai abrir o diálogo com policiais militares a respeito de recomposição de perdas salariais.

"Tem que sentar e fazer um cronograma para fazer a reposição das perdas salariais", avaliou. Questionada sobre essa ser uma demanda também de outras categorias, a senadora acenou para o combate à sonegação fiscal, uma estratégia para obter recursos.

Rose elogiou o trabalho do governador Paulo Hartung (MDB) no controle das contas estaduais, mas disse que isso não é suficiente: "Graças a Deus o pagamento está, sim, em dia, mas é só. Precisamos ir mais além". O MDB compõe a coligação da senadora.

Ela também criticou a postura do governo estadual durante a greve da Polícia Militar, em fevereiro de 2017, e destacou a experiência que tem como parlamentar (são sete mandatos como deputada federal e o atual, no Senado, no total de 32 anos) e na atração de recursos federais para o Estado.

Por que a senhora quer ser governadora do Espírito Santo?

Tenho oito mandatos, fui eleita em 2014 para o Senado e ao longo de todos estes mandatos a minha luta sempre foi pela distribuição de investimentos. Essa desigualdade no tratamento das regiões e das cidades concentrou o investimento na região metropolitana e o interior ficou muito abandonado. Fui chamada muitas vezes de madrinha e mãe do interior do Estado, porque tem município que fica 32 anos sem receber uma máquina, brigando 30 anos por uma estrada para escoar o café. Depois de ter carregado a pasta de todos os governadores durante muito tempo, algumas coisas ficaram por fazer. Por isso aceitei esse desafio.

Sua experiência com o poder Legislativo significa que terá um bom desempenho no Executivo?

Somando tudo que a gente conseguiu trazer, só ao longo dos últimos oito anos, trouxemos mais de R$ 3 bilhões para o Estado. Evidente que não sou eu que tenho a caneta na mão para dizer como que vão ser aplicados esses recursos. O recurso federal é destinado diretamente para o que se resigna. Em São Mateus, a água do mar entrou no rio Cricaré e salinizou a água. O Estado deveria ter tido uma ação direta para resolver. Não foi feito. Fomos buscar recursos do governo federal e através de um recurso, com engenheiros capacitados, que mostraram que nos poços de petróleo (em terra) tinha poços de água, que poderia ser levada para a população. Hoje nós temos água doce em São Mateus. Sabendo os caminhos, nós podemos colaborar e muito para desenvolver o Estado.

A senhora é reconhecida por ter bom trânsito em Brasília e é reconhecidamente boa em destravar recursos. Se a ideia é aprofundar este trabalho, não faz mais sentido permanecer atuando em Brasília?

Talvez. Só que vi governos anteriores perderem muitos recursos que lutei para conseguir. O aeroporto, por exemplo, vi pessoas próximas dizendo que não ia acontecer. Mostrei no orçamento que era viável e tinha recursos. Eu estudo orçamento e sei o caminho. Não basta apenas aprovar, é preciso executar. Muitas vezes eu fico constrangida com isso. Aprovei recurso para construir 69 escolas e o Estado perdeu isso. Fico incomodada. Fazer é tão importante quanto obter. Quando você obtém e não é executado, fica uma frustração muito grande. Já aprendi os caminhos, sei dialogar, estudo orçamento e não há presidente que possa negar. Como não negaram agora.

Fizeram um corte enorme no orçamento federal e eu disse meu Estado não tem uma maternidade. Tem leitos materno-infantil, mas não tem uma maternidade. Eu preciso de uma maternidade. Coloquei no orçamento R$ 49 milhões passando pela Santa Casa de Vitória para construir ali onde era a Pró Mater uma maternidade.

Nosso tratamento oncológico que importa diretamente a toda a população, principalmente a carente, ela precisa ser ampliada. Aprovamos o terceiro bloco do (Hospital) Santa Rita no orçamento. Aprovamos mais um bloco para o Hospital Evangélico. O que eu vou responder? Se você for lá no Hospital das Clínicas, eles vão apontar todos os equipamentos que estão lá, trazidos de Brasília. Mas se você precisa executar, neste momento, temos um só problema. Santa Rita tem R$ 27 milhões para construir o terceiro bloco. Onde que está parado? Dentro da Secretaria de Saúde. Porque fiz via Estado. Então, nesse momento a burocracia impede que coisas tão importantes e elementares não funcionem. Mas se eu tivesse sentada lá, e eu estou recorrendo ao governador atual, eu sem dúvida diria que isso (a liberação dos recursos para o Hospital Santa Rita) aqui é para ontem, não é para depois de amanhã.

Tendo mais quatro anos pela frente (no mandato como senadora), não seria mais útil para o Espírito Santo, jogar com os próximos governadores para continuar este trabalho?

Eu já citei que vários outros governadores, não tô tratando desse, até porque estamos em uma crise financeira econômica muito aguda... você imagina eu levando a pasta, eu discutindo, eu reivindicando e mostrando onde tem o recurso que eu quero. Eu não fiquei todos estes anos com mandato. Mesmo quando estava sem mandato eu ia em Brasília buscar recurso. Eu conheço o caminho. Também não aceito o não, porque também pagamos impostos, que estão concentrados no governo federal, são esses impostos que eu busco de volta.

As pessoas chamam de emendas parlamentares, mas emendas são R$ 15 milhões para cada parlamentar por ano. Só esse ano nós trouxemos para a Saúde R$ 104 milhões.

Caso eleita, seu primeiro suplente é um empresário de São Paulo, Luiz Pastore...

Ele foi o suplente de Gerson Camata.

Então, mas no caso da senhora, caso eleita, seriam quatro anos de mandato de um senador do Espírito Santo para um empresário de São Paulo. Qual será a visão dele? Vai beneficiar o Estado dele ou o nosso?

Nós trabalhamos juntos, mesmo ele sendo suplente. Todas as discussões relativas a matérias que importam, ao emprego, a indústria nacional é feita com ele. Mas ele ajuda muito no Espírito Santo. Já foi suplente do Gerson Camata e é uma pessoa de bem.

Por que colocou ele para a suplência?

Tenho que dizer a verdade, não gosto da mentira nunca, nem que seja por manchete. O Pastore veio do conjunto do PMDB indicando ele no Estado para o Camata e para o próprio Ricardo Ferraço (PSDB). Ele é uma pessoa boa que pode ajudar a organizar uma campanha desse tamanho.

Financeiramente falando?

Não só. Neste momento eu sou candidata ao governo e não tenho nenhuma pessoa de posses comandando a campanha ou estando na campanha. Ele veio com esse objetivo. O Senado representa o Estado, é diferente da Câmara que representa o povo. E ao representar o Estado tem que se ter uma visão completa do Estado. Ele contribuiu com o debate.

Como primeiro suplente, como ele contribui para o Estado?

Quando ele substituiu Camata, todas as iniciativas de lei e os projetos dele foram relativos à economia do nosso Estado. Não fora daqui.

A senhora diz que trouxe sozinha muitos recursos. Qual é o papel da bancada nisso?

Em tudo na vida, assim como o desempenho da sua função, uns acreditam mais e outros acreditam menos. Estive a semana passada em Brasília, discutindo com o ministro da Saúde e ele dizia que não pode pagar nada das emendas parlamentares e que estava em dificuldade para pagar os recursos. Eu estava olhando aqueles papéis e de repente eu falei que em Santa Catarina tinha inadimplência e tava sobrando R$ 4,3 milhões de um recurso que iria se perder, porque o prazo se extingue dia 30.

Perguntei se ele poderia destinar isso para nós comprarmos máquinas de hemodiálise, um aparelho que o Hospital das Clínicas está pedindo. Ele disse que se você me mostrar que a fonte é perfeita, porque tem fontes em que se aplica ou não o recurso, podendo cair em uma fonte inócua e o recurso se perde. Mostrei para ele na hora e trouxemos R$ 4,3 milhões para o Estado.

Quero dizer que o papel da bancada é a união. Essa bancada é unida. Algumas pessoas acreditam mais nisso ou naquilo. Eu acredito que o nosso Estado não pode ter um não. Somos um Estado exemplar, nós temos um equilíbrio financeiro, contribuímos para o Brasil. Então nós queremos de volta o que nós investimos no Brasil. 76% do que se arrecada no país fica na mão do tesouro. Porque ele vai privilegiar São Paulo ou a terra do líder. A bancada nunca me negou apoio, eu estava sendo chamada de mãe do aeroporto, porque muitas pessoas desanimaram.

O papel da bancada é exatamente o que ela faz. Trabalham, só que essa é a minha maneira de insistir. Desculpa ter falado "eu", muitas vezes eu falo nós e, também, muitas vezes dei crédito de coisas que eu fiz a todos. Neste momento eu não posso falar diferente, desculpe.

A senhora faz críticas ao governador Paulo Hartung?

Não gosto de ficar criticando. Se eu estou disputando o governo eu tenho que ter propostas para o Estado e um raio-x de como ele é e como ele está.

Tem um Estado equilibrado financeiramente, mas hoje, por conta da crise nacional e pelo arrocho que se acompanha também, porque nós não temos capacidade de rever toda essa modalidade de ajustar a máquina do Estado para conseguir atrair investimento, que compreende-se que seja desde a própria economia e compreende também as parcerias.

As grandes obras que temos aqui no Estado, assim como nosso porto que hoje é competitivo do mesmo nível do que o do Rio de Janeiro; as mais de treze escolas técnicas federais, os Ifes, que são exemplo; também vieram do governo federal. Não é uma crítica a ninguém, é a minha visão de que podemos fazer um programa de governo criativo e que a gente possa ir para o lado do empreendedorismo. Eu não sossegarei um minuto enquanto não colocar a rede de saúde em pé. Não falo que amanhã vou construir o BRT porque eu não vou. Ele já está aí famoso, repensado.

O que nós precisamos ao construir a mobilidade urbana é unir a Grande Vitória e estudar, estudando e criando logísticas necessárias e buscando recursos, que não serão do Estado. Graças a Deus o pagamento está sim em dia, mas é só. Precisamos ir mais além. Buscando mais parceiros para isso.

A busca para esse desenvolvimento vem do empreendedorismo e da economia criativa?

Da economia criativa, da revisão dentro do Estado do que pode ser economizado e de parcerias para que a gente possa atrair investimentos.

A senhora se licenciou do mandato?

Não foi possível, porque o presidente convocou sessão e suspendeu. Anunciei que pediria licença, mas não foi lido na sessão. Ele (o presidente) está convocando sessão e suspendendo logo em seguida.

Está conciliando a campanha com o Senado?

Estou tentando, comecei a campanha há duas semanas.

Por que a senhora escolheu um vice tão inexperiente, o doutor Thanguy (Podemos)?

Eu gosto de tratar a vida de maneira igual. Meu adversário também tem uma vice que não tem experiência administrativa e outros também têm vários inexperientes. Quando eu me coloquei como candidata teve uma coisa interessante. Perguntaram, ah mas a senhora não administrou nada. Quando o Paulo (Hartung) entrou na Prefeitura de Vitória não tinha administrado nada. Quando Casagrande foi candidato ao governo não tinha administrado nada. José Ignácio...

Mas já haviam sido deputados ou senadores...

Isso não importa. Não é a experiência que já tive que credencia alguém a estar na vida política. Todos têm que começar de algum lugar. Esse rapaz (o vice) além de ser um ortopedista reconhecido aqui no Estado pela sua competência, é uma pessoa extremamente séria, capaz e estudiosa. Eu nunca pensei que fosse encontrar uma pessoa com tamanha capacidade, que está atualizado com os temas do Estado e do país. Eu peço que não levem para ele ou para qualquer pessoa esse preconceito, porque a vida política começa em algum ponto.

Durante a crise da PM a senhora fez críticas à negociação do governo. O que faria de diferente?

Eu faria diferente. Na greve da polícia e na greve dos caminhoneiros. Eu estava em Brasília quando acompanhei durante um ano os caminhoneiros tentando dialogar com o governo, diante da alta dos combustíveis, de continuar no preço dos pedágios e da questão dos eixos e de continuar trabalhando. Porque o governo abriu crédito e muitas pessoas adquiriram seu caminhão, veio todo mundo para trabalhar e transportar cargas. Isso foi bem vindo para quem precisava. O que aconteceu foi que à medida que a crise aprofundou, quantos caminhões foram para rua? O combustível começou a aumentar. Em vez do governo dialogar, fez de conta que nada acontecia.

A questão da greve (da PM) já era avisada que ela aconteceria. Eu sentaria na mesa, aliás, como sentarei na mesa todos os dias para dialogar com toda sociedade produtiva e organizada.

Mas iria oferecer o que?

Quando você dialoga para tentar resolver um conflito, quem está sentada com você tem um problema para te demonstrar e você tem que arranjar a solução. A solução nunca será se isolar em um canto e dizer 'eu não faço e não cedo'. Tem-se que construir uma saída que evite esse drama nacional. Faltou diálogo no atual governo e no governo federal.

O governo alegou que não tinha recursos para oferecer reajuste para a categoria. De onde a senhora tiraria recursos para isso?

Esse governo realmente tem menos recursos que o passado. Essa questão da polícia, a partir de 2013, eles não tiveram nem a reposição inflacionária, nenhuma reposição salarial e ninguém sentava para conversar. Sem auxílio-transporte, sem auxílio-alimentação e o menor salário do país e inevitavelmente isso acabaria como acabou.

Caso eleita, vai repor essas perdas salariais?

Tem que sentar e fazer um cronograma para fazer a reposição das perdas salariais.

A senhora sabe que se der reajuste para uma categoria, as demais também vão reivindicar, certo?

Estou no meu oitavo mandato e tudo é objeto de reestudo, inclusive, de nós também combatermos a sonegação no Estado do Espírito Santo que é muito alta. Estamos falando de perda de receita. Nós temos que começar a otimizar políticas públicas.

Sonegação em quais setores?

Vários setores. Temos uma carga tributária muito alta para vários setores que podem ser reestudados, não podemos fazer diminuição de carga tributária, porque seria perda de receita, mas podemos reestudar. Isso pode otimizar a receita ao contrário de perder.

A reforma tributária o próprio Congresso não conseguiu votar...

É, eu sou um voto. Minhas posições são públicas e eu sou diligente de todas elas. Aqui nós vamos conversar o tempo todo com a sociedade, dialogando com a máxima transparência. Todos vão saber o que o Estado arrecadou, o que perde, que incentivou para cá, quem deixa de ter incentivo, por que o incentivo, as obras que estão paralisadas, quais que nós vamos concluir e, sobretudo, vamos atacar o problema da saúde e da educação e valorizar a segurança pública.

De onde vêm os recursos da sua campanha?