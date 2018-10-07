Rose de Freitas não tem atos externos de campanha na véspera da eleição

A senadora e candidata do Podemos ao governo do Estado, Rose de Freitas, não teve atividades de campanha neste sábado (06), último dia antes da votação do primeiro turno da eleição. De acordo com a assessoria da candidata, o motivo da ausência de agendas externas foi a previsão do tempo, que prometia chuvas e o "congestionamento de carreatas no espaço previsto".

Por meio de nota, a assessoria também afirmou que a candidata não teve "muito espaço" para trabalhar a campanha e que ela espera chegar ao segundo turno.

Rose de Freitas (Podemos) Crédito: Ricardo Medeiros

"Dada a circunstância de crise do país e as tarefas do Senado, não tivemos muito espaço para trabalhar essa eleição. Mas o povo mostrou claramente que deseja o segundo turno e é para o segundo turno que nós vamos. A expectativa é essa, para que o povo possa escolher definitivamente o futuro do Estado", afirmou, em nota.

Segundo a assessoria de Rose de Freitas, ela passou o sábado conversando com lideranças políticas e agradecendo àqueles que lutaram ao seu lado, trabalhando e pedindo votos.