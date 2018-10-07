Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rose de Freitas não tem atos externos de campanha na véspera da eleição
Reta final

Rose de Freitas não tem atos externos de campanha na véspera da eleição

Assessoria da candidata do Podemos ao governo do Estado diz que ela espera chegar ao segundo turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 21:00

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 21:00

A senadora e candidata do Podemos ao governo do Estado, Rose de Freitas, não teve atividades de campanha neste sábado (06), último dia antes da votação do primeiro turno da eleição. De acordo com a assessoria da candidata, o motivo da ausência de agendas externas foi a previsão do tempo, que prometia chuvas e o "congestionamento de carreatas no espaço previsto".
Por meio de nota, a assessoria também afirmou que a candidata não teve "muito espaço" para trabalhar a campanha e que ela espera chegar ao segundo turno.
Rose de Freitas (Podemos) Crédito: Ricardo Medeiros
"Dada a circunstância de crise do país e as tarefas do Senado, não tivemos muito espaço para trabalhar essa eleição. Mas o povo mostrou claramente que deseja o segundo turno e é para o segundo turno que nós vamos. A expectativa é essa, para que o povo possa escolher definitivamente o futuro do Estado", afirmou, em nota.
Segundo a assessoria de Rose de Freitas, ela passou o sábado conversando com lideranças políticas e agradecendo àqueles que lutaram ao seu lado, trabalhando e pedindo votos.
Também foi informado que a candidata iria se encontrar, na noite deste sábado, com prefeitos para conversar sobre estratégias para o segundo turno. No entanto, a assessoria não divulgou onde e com quem esses encontros aconteceriam. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados