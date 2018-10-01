Rose de Freitas foca no interior no último fim de semana de campanha

A candidata do Podemos ao governo do Estado, Rose de Freitas, apostou no interior do Estado para pedir votos no último domingo de campanha antes da votação em primeiro turno.

Durante o fim de semana, ela esteve em São Mateus, Boa Esperança e Ecoporanga, onde conversou com eleitores e com os organizadores de sua campanha na região.

Na tarde de domingo a candidata gravou programa eleitoral. Segundo Rose, nesta semana ela dará continuidade aos compromissos da sua agenda e estará em Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (1º).

Rose de Freitas durante ato de campanha em Ecoporanga Crédito: Felipe Izar/campanha

"Vou reunir com pessoas da campanha, da área da saúde, vereadores, lideranças, vou caminhar um pouco na cidade. Esta é uma possibilidade de as pessoas se expressarem, afirmou.

A candidata avaliou que a campanha tem sido muito oportuna para ver de perto as dificuldades do Estado e entender o que as pessoas estão desejando. "Este é um trabalho que a gente faz como político, eu como senadora. Como candidata, ouço exatamente o que as pessoas esperam de um governo", disse.

Rose de Freitas durante ato de campanha em Ecoporanga Crédito: Felipe Izar/campanha

Para os debates da Rede Gazeta nesta semana, Rose disse que vai explorar suas ideias sem estratégias ofensivas. "Vou debater as minhas ideias. Não tenho estratégias ofensivas e não ofensivas. Vou debater as propostas e apresentar ao telespectador as propostas que nós temos em relação a construção de um novo governo.