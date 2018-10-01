Rose de Freitas foca no interior no último fim de semana de campanha

A candidata do Podemos ao governo do Estado, Rose de Freitas, apostou no interior do Estado para pedir votos no último domingo de campanha antes da votação em primeiro turno.
Durante o fim de semana, ela esteve em São Mateus, Boa Esperança e Ecoporanga, onde conversou com eleitores e com os organizadores de sua campanha na região.
Na tarde de domingo a candidata gravou programa eleitoral. Segundo Rose, nesta semana ela dará continuidade aos compromissos da sua agenda e estará em Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (1º).
"Vou reunir com pessoas da campanha, da área da saúde, vereadores, lideranças, vou caminhar um pouco na cidade. Esta é uma possibilidade de as pessoas se expressarem, afirmou.
A candidata avaliou que a campanha tem sido muito oportuna para ver de perto as dificuldades do Estado e entender o que as pessoas estão desejando. "Este é um trabalho que a gente faz como político, eu como senadora. Como candidata, ouço exatamente o que as pessoas esperam de um governo", disse.
Para os debates da Rede Gazeta nesta semana, Rose disse que vai explorar suas ideias sem estratégias ofensivas. "Vou debater as minhas ideias. Não tenho estratégias ofensivas e não ofensivas. Vou debater as propostas e apresentar ao telespectador as propostas que nós temos em relação a construção de um novo governo.