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Eleições 2018

Rose de Freitas foca no interior no último fim de semana de campanha

Candidata visitou São Mateus, Boa Esperança e Ecoporanga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 22:46

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 22:46

A candidata do Podemos ao governo do Estado, Rose de Freitas, apostou no interior do Estado para pedir votos no último domingo de campanha antes da votação em primeiro turno.
Durante o fim de semana, ela esteve em São Mateus, Boa Esperança e Ecoporanga, onde conversou com eleitores e com os organizadores de sua campanha na região.
Na tarde de domingo a candidata gravou programa eleitoral. Segundo Rose, nesta semana ela dará continuidade aos compromissos da sua agenda e estará em Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (1º).
Rose de Freitas durante ato de campanha em Ecoporanga Crédito: Felipe Izar/campanha
"Vou reunir com pessoas da campanha, da área da saúde, vereadores, lideranças, vou caminhar um pouco na cidade. Esta é uma possibilidade de as pessoas se expressarem, afirmou.
A candidata avaliou que a campanha tem sido muito oportuna para ver de perto as dificuldades do Estado e entender o que as pessoas estão desejando. "Este é um trabalho que a gente faz como político, eu como senadora. Como candidata, ouço exatamente o que as pessoas esperam de um governo", disse.
Rose de Freitas durante ato de campanha em Ecoporanga Crédito: Felipe Izar/campanha
Para os debates da Rede Gazeta nesta semana, Rose disse que vai explorar suas ideias sem estratégias ofensivas. "Vou debater as minhas ideias. Não tenho estratégias ofensivas e não ofensivas. Vou debater as propostas e apresentar ao telespectador as propostas que nós temos em relação a construção de um novo governo.
 

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