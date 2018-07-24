Rose articula para ter força em chapa para o governo do Estado

Senadora Rose de Freitas deixou o MDB e é pré-candidata ao governo pelo Podemos Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Em um dia em que o principal adversário, Renato Casagrande (PSB), obteve apoios importantes para sua pré-candidatura ao governo do Estado, a senadora e também pré-candidata Rose de Freitas (Podemos) continuou com o ritmo intenso de reuniões com as siglas da base governista, na tarde e noite desta segunda-feira (23). Na mira dela estão PSD, PRP, PHS, PROS, MDB, PRB, PSC, PMN, entre outras legendas. , a senadora e também pré-candidata Rose de Freitas (Podemos) continuou com o ritmo intenso de reuniões com as siglas da base governista, na tarde e noite desta segunda-feira (23). Na mira dela estão PSD, PRP, PHS, PROS, MDB, PRB, PSC, PMN, entre outras legendas.

As tratativas ficaram restritas aos presidentes dos partidos e outros caciques, como o ex-secretário José Carlos da Fonseca (PSD).

Por conta disso, a reunião entre o presidente do MDB, deputado Lelo Coimbra, e a bancada estadual do partido na Assembleia, composta por Hércules Silveira, Luzia Toledo e José Esmeraldo, prevista para esta segunda, foi adiada até que o blocão bata o martelo sobre o nome que irá apoiar.

Os parlamentares haviam registrado o desconforto por não estarem participando das articulações, desde o anúncio da saída de Paulo Hartung (MDB) do páreo, e se disseram preocupados com as condições que terão para disputar as eleições, e por isso pediram a agenda com Lelo.

Segundo um governista, se o MDB conseguir uma boa coligação para deputado estadual, deve fechar o apoio à chapa com Rose para o governo e Amaro Neto (PRB) para o Senado. O anúncio poderia ser inclusive nesta terça-feira (24).

Amaro, por sua vez, viajou e só retorna na próxima semana, e agora não está mais acompanhando as conversas de perto.

Já o presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga, agora defende o nome de Aridelmo Teixeira (PTB). "Aliás, sempre defendi", diz. O posicionamento não é pacífico no próprio PSD, que também flerta com Rose de Freitas. E até com o PSB de Renato Casagrande já houve contatos.

A candidatura do deputado federal Carlos Manato (PSL) ao governo também não é descartada como um possível destino do PSD.