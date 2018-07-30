Rose admite interesse em dialogar com Paulo Hartung

Enivaldo dos Anjos, Amaro Neto e Neucimar Fraga aplaudem Rose de Freitas durante a convenção do PSD Crédito: Ricardo Medeiros

Além da força-tarefa feita pela senadora Rose de Freitas (Podemos) e seu grupo político para abrigar em sua chapa as forças que fazem parte do atual governo Paulo Hartung (MDB), a pré-candidata também declarou, neste domingo (29), que gostaria de contar com o apoio dele em seu projeto.

Mesmo tendo sido correligionários por muitos anos, Hartung e Rose não chegavam a ser propriamente aliados, e sempre mantiveram certa distância política.

Na convenção do PSD, partido da base governista, realizada na manhã de domingo, na Câmara de Vitória, ela teve lugar de honra na mesa junto aos dirigentes partidários, e o partido sinalizou uma aliança com ela, apesar de o apoio não ter sido formalizado. , na Câmara de Vitória, ela teve lugar de honra na mesa junto aos dirigentes partidários, e o partido sinalizou uma aliança com ela, apesar de o apoio não ter sido formalizado.

Em entrevista após as formalidades, Rose fez um aceno a Hartung:

Não estive com o Paulo, mas espero que se ele tiver que decidir, que decida pela minha proposta, pois no governo dele tivemos uma participação ativa para ajudar o Estado. Ele tem muitas coisas importantes na área da organização financeira para ensinar, até, e eu tenho o maior prazer em dizer que nosso diálogo só pode acrescentar na elaboração do meu programa Rose de Freitas (Podemos) - Pré-candidata ao governo do Estado

O presidente do Podemos, prefeito de Viana Gilson Daniel, reforçou a disposição do partido em atrair o apoio do governador. "Estamos indo passo a passo. O de agora é fechar as coligações. O apoio do governador é importantíssimo para nós, e com certeza vamos buscá-lo", disse.

AVANÇO

O ex-secretário José Carlos da Fonseca Júnior pode ser considerado a face política do governo Paulo Hartung nos últimos dois anos. Como secretário-chefe da Casa Civil, ele era responsável por fazer as articulações políticas em nome do governo. Durante a convenção do PSD, ele discursou já como aliado eleitoral da senadora, a quem cobriu de elogios.

"Estamos aqui trazendo a proposta de que a senadora Rose de Freitas seja a nossa candidata a governadora do Espírito Santo. Mulher guerreira, trabalhadora, testada, honrada, tem tudo pra fazer a diferença, minha gente! Tem tudo pra gente poder voltar a ter um brilho no olhar na hora de pedir voto. O governo Rose de Freitas vai marcar época no Espírito Santo", declarou.

Em um discurso que durou pouco mais de 20 minutos, Rose de Freitas usou a frase preciso de vocês para reivindicar o apoio das lideranças do PSD.

"O que eu tenho contra o Renato (Casagrande)? Nada. Como também não tenho nada contra o Paulo. Pelo contrário! Ele fez o equilíbrio financeiro do Estado. Mas eu quero ir mais além", afirmou Rose.

Formalmente, a decisão da convenção do PSD foi autorizar a Executiva estadual a continuar as tratativas e conversas com outros partidos no intuito de chegar a um consenso em relação às coligações.

O ingresso do PSD na coligação de Rose aprofunda a marca do governo Paulo Hartung (MDB) no palanque da senadora. Na última sexta-feira, outro partido governista, o PRB, anunciou apoio a ela. Por conta disso, o pré-candidato do PRB ao Senado, deputado Amaro Neto, também esteve na convenção do PSD e passou o tempo todo ao lado de Rose, com quem dividirá a chapa majoritária.

Atual secretário-chefe da Casa Civil, Giuliano Nader também esteve presente na convenção. E também compôs a mesa do evento, ao lado de Rose, Amaro e dos dirigentes do PSD.

DOBRADINHA

A composição firmada entre Rose e Amaro também foi impulsionada pelo PSD.

"Vocês já pensaram uma chapa com essa turma nos liderando? Amaro e Rose lá na frente e os candidatos de todos os nossos partidos a deputados estaduais e federais seguindo essa caminhada? Trazendo justamente uma capacidade renovada de sonhar com tempos melhores na nossa terra", declarou Fonseca Júnior.

Amaro também reafirmou apoio à senadora. "Rose sempre se preocupou com os municípios, e é por isso que a nossa candidatura abraçou a dela."