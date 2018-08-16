Rosa Weber diz que decide ainda hoje sobre pedido de registro de Lula

Ministra Rosa Weber Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, informou que decidirá ainda nesta quinta-feira (16) com qual ministro da Corte Eleitoral deve ficar a relatoria do pedido de registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto.

Rosa deverá decidir sobre a relatoria do processo após a sessão plenária desta tarde do Supremo Tribunal Federal (STF), do qual também é integrante.

Inicialmente, o pedido de registro de Lula foi distribuído ao vice-presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, mas o PT questionou a Corte Eleitoral sobre os critérios de definição da relatoria, sob o argumento de que o ministro Admar Gonzaga já é o relator de outros processos que pretendem barrar as pretensões eleitorais do ex-presidente.

Já a contestação da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) à candidatura de Lula está inserida dentro do processo de registro do ex-presidente, que ficou com Barroso.

Para resolver as dúvidas, Barroso encaminhou o questionamento à ministra Rosa Weber, que, na condição de presidente do TSE, definirá quem deve ser o relator do registro.