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Relatoria

Rosa Weber diz que decide ainda hoje sobre pedido de registro de Lula

Rosa deverá decidir sobre a relatoria do processo após a sessão plenária desta tarde do Supremo Tribunal Federal (STF), do qual também é integrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 19:34

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 19:34

Ministra Rosa Weber Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, informou que decidirá ainda nesta quinta-feira (16) com qual ministro da Corte Eleitoral deve ficar a relatoria do pedido de registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Palácio do Planalto.
Rosa deverá decidir sobre a relatoria do processo após a sessão plenária desta tarde do Supremo Tribunal Federal (STF), do qual também é integrante.
Inicialmente, o pedido de registro de Lula foi distribuído ao vice-presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, mas o PT questionou a Corte Eleitoral sobre os critérios de definição da relatoria, sob o argumento de que o ministro Admar Gonzaga já é o relator de outros processos que pretendem barrar as pretensões eleitorais do ex-presidente.
Já a contestação da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) à candidatura de Lula está inserida dentro do processo de registro do ex-presidente, que ficou com Barroso.
Para resolver as dúvidas, Barroso encaminhou o questionamento à ministra Rosa Weber, que, na condição de presidente do TSE, definirá quem deve ser o relator do registro.
Não estamos escolhendo relator. O que a gente manifestou ao ministro Barroso e fizemos isso por petição foi que a gente tem uma sincera dúvida sobre quem é o relator, porque algumas ações foram distribuídas ao ministro Admar, o registro ao ministro Barroso. Queremos nos pronunciar nos autos e não sabemos a qual ministro nos dirigir. Não há, assim, escolha de ministro, é uma questão técnica de dúvida que a presidência tem de dirimir, senão a gente não sabe pra quem falar, disse o advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, um dos defensores do petista.

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