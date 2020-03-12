Roraima pede fechamento de fronteira por preocupação com coronavírus

Coronavírus Crédito: Tumisu | Pixabay

O governador de Roraima, Antonio Denarium (Sem partido), pediu ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), o fechamento imediato da fronteira do Estado com a Venezuela e Guiana. A reunião que tratou do assunto ocorreu na quarta-feira, 12. Procurado, o ministério afirmou em nota que "até o momento, não há nenhuma restrição de trânsito de pessoas para o Brasil".

Em audiência na Câmara na quarta, 12, Mandetta não citou o pedido e se esquivou de perguntas sobre possível fechamento de fronteira. Ele disse, no entanto, que a divisa com a Venezuela é a "única que realmente dá preocupação". "A Venezuela não tem sistema de vigilância. Não sei o que acontece lá", disse Mandetta.

Em 2018, ao negar pedido de Roraima para impedir o acesso ao País pela divisa com a Venezuela, a ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber afirmou que o fechamento de fronteira é uma atribuição do presidente da República.

Denarium disse ao Estado/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o grau de preocupação com a fronteira é "muito grande". "Em Roraima está entrando de 500 a 700 venezuelanos todos os dias. Se tiver um foco de novo coronavírus na Venezuela, e com essa migração desordenada, pode se tornar uma epidemia. Está sob controle na Região Norte até hoje", afirmou o governador.