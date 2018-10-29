Rombo da Previdência é o maior desafio do novo presidente

Prédio da Previdência, setor com gastos crescentes Crédito: Gazeta Online

Jair Bolsonaro (PSL) nas urnas foi a primeira de muitas batalhas a serem vencidas por ele a partir de 2019, quando assumirá a difícil missão de dar respostas aos anseios da população e, ao mesmo tempo, alavancar o crescimento econômico do país. Para especialistas, os desafios mais urgentes do futuro presidente da República são também os mais impopulares e emplacar a reforma da Previdência é o maior deles. A vitória de(PSL) nas urnas foi a primeira de muitas batalhas a serem vencidas por ele a partir de 2019, quando assumirá a difícil missão de dar respostas aos anseios da população e, ao mesmo tempo, alavancar o crescimento econômico do país. Para especialistas, os desafios mais urgentes do futuro presidente da República são também os mais impopulares e emplacar a reforma daé o maior deles.

(Ipea) José Ronaldo Souza Júnior explica que reduzir gastos com a Previdência é o caminho possível para ajustar as contas públicas sem aumentar a carga tributária. A principal questão é a desconfiança dos investidores em relação ao crescimento da dívida pública e a Previdência é o gasto que mais cresce. Se o governo não reverter isso, dificilmente teremos estabilidade econômica. Diretor de macroeconomia do Instituto de Pesquisa Econômica AplicadaJosé Ronaldo Souza Júnior explica que reduzir gastos com a Previdência é o caminho possível para ajustar as contas públicas sem aumentar a carga tributária. A principal questão é a desconfiança dos investidores em relação ao crescimento da dívida pública e a Previdência é o gasto que mais cresce. Se o governo não reverter isso, dificilmente teremos estabilidade econômica.

Mas além disso, José Renaldo ressalta a importância da implantação de outras reformas, como a tributária (a fim de simplificar a legislação) e a econômica, estimulando investimentos principalmente em infraestrutura e aumentando a produtividade.

Qualquer medida de ajuste fiscal forte gera descontentamento da população. Mas a ideia é que a retomada do crescimento e a geração de empregos compensem isso. José Ronaldo Souza Júnior, diretor Ipea

UVV, Wallace Millis, reforça que tais medidas devem ser agilizadas nos seis primeiros meses de governo de Bolsonaro. Certamente essa pauta traz desgastes para o governo. Ele tem que fazê-la enquanto tem capital político forte, argumenta. O coordenador do MBA de Gestão Pública na, Wallace Millis, reforça que tais medidas devem ser agilizadas nos seis primeiros meses de governo de Bolsonaro. Certamente essa pauta traz desgastes para o governo. Ele tem que fazê-la enquanto tem capital político forte, argumenta.

Mas para o economista, os desafios não se esgotam nas reformas. Millis lembra, por exemplo, que o novo governo terá que achar uma solução para controlar os preços dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, cujos reajustes constantes de valor levaram à greve dos caminhoneiros em maio deste ano. Em 31 de dezembro encerra-se o subsídio do governo federal para controlar o preço do diesel. É preciso saber como o governo lidará com essa questão orçamentária, diz.

Lei Kandir, que isentou o pagamento de ICMS sobre as exportações de produtos primários e semielaborados ou serviços, levando Estados e municípios a perderem receita. É um tema antigo, mas que volta agora, já que o prazo de discussão dado pelo Supremo se esgota em 2018. Ela coloca em questão o desequilíbrio das contas dos Estados e dificulta a saída do déficit primário, aponta Millis. Outra decisão que poderá impactar no orçamento é referente à, que isentou o pagamento de ICMS sobre as exportações de produtos primários e semielaborados ou serviços, levando Estados e municípios a perderem receita. É um tema antigo, mas que volta agora, já que o prazo de discussão dado pelo Supremo se esgota em 2018. Ela coloca em questão o desequilíbrio das contas dos Estados e dificulta a saída do déficit primário, aponta Millis.

ANÁLISES

CAPACIDADE DE LIDERANÇA

Congresso e capital político para implantar reformas, sobretudo nos primeiros meses do mandato. Mas ele terá que abandonar sua retórica de palanque para agir como chefe de Estado e governar com inteligência para manobrar o Congresso. Ele precisa ter capacidade de liderança. Bolsonaro terá coalizão noe capital político para implantar reformas, sobretudo nos primeiros meses do mandato. Mas ele terá que abandonar sua retórica de palanque para agir como chefe de Estado e governar com inteligência para manobrar o Congresso. Ele precisa ter capacidade de liderança.

Rodrigo Prando, professor de Ciência Política e Sociologia da Mackenzie

GESTÃO DE CONFLITOS

Paulo Guedes e por militares; gerenciar uma coalização heterogênea em termos de pautas no Congresso e com muitos deputados sem experiência política; lidar com a fratura social, fruto da polarização do pleito e vencer a desconfiança do mercado internacional. Bolsonaro terá que lidar com demandas contraditórias dentro de seu grupo, que é formado pelo liberale por militares; gerenciar uma coalização heterogênea em termos de pautas no Congresso e com muitos deputados sem experiência política; lidar com a fratura social, fruto da polarização do pleito e vencer a desconfiança do mercado internacional.

Paulo Peres, Cientista Político da UFRGS

CONTAS NO ALVO

O grande desafio é contornar a crise fiscal para retomar o crescimento e a geração de empregos. As contas públicas são, de longe, o principal problema do país. Para resolver isso sem aumentar a carga tributária, é necessária a reforma da Previdência, além de outras reformas, como a tributária e econômica.

José Ronaldo Souza, Júnior Diretor de macroeconomia do IPEA

MENSAGEM PACÍFICA

Bolsonaro tem que passar uma mensagem conciliadora. Ele tem que ter uma proposta clara para a reforma da Previdência nos seis primeiros meses de governo. Outras questões são como ficarão a compensação dos Estados com o fim da Lei Kandir e o preço dos combustíveis, especialmente do diesel, que desencadeou a greve dos caminhoneiros.