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Bolsonaro eleito

Rombo da Previdência é o maior desafio do novo presidente

Para especialistas, os desafios mais urgentes do futuro presidente da República são também os mais impopulares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 10:43

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 10:43

Prédio da Previdência, setor com gastos crescentes Crédito: Gazeta Online
A vitória de Jair Bolsonaro (PSL) nas urnas foi a primeira de muitas batalhas a serem vencidas por ele a partir de 2019, quando assumirá a difícil missão de dar respostas aos anseios da população e, ao mesmo tempo, alavancar o crescimento econômico do país. Para especialistas, os desafios mais urgentes do futuro presidente da República são também os mais impopulares e emplacar a reforma da Previdência é o maior deles.
Diretor de macroeconomia do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) José Ronaldo Souza Júnior explica que reduzir gastos com a Previdência é o caminho possível para ajustar as contas públicas sem aumentar a carga tributária. A principal questão é a desconfiança dos investidores em relação ao crescimento da dívida pública e a Previdência é o gasto que mais cresce. Se o governo não reverter isso, dificilmente teremos estabilidade econômica.
Mas além disso, José Renaldo ressalta a importância da implantação de outras reformas, como a tributária (a fim de simplificar a legislação) e a econômica, estimulando investimentos principalmente em infraestrutura e aumentando a produtividade. 
Qualquer medida de ajuste fiscal forte gera descontentamento da população. Mas a ideia é que a retomada do crescimento e a geração de empregos compensem isso.
José Ronaldo Souza Júnior, diretor Ipea
O coordenador do MBA de Gestão Pública na UVV, Wallace Millis, reforça que tais medidas devem ser agilizadas nos seis primeiros meses de governo de Bolsonaro. Certamente essa pauta traz desgastes para o governo. Ele tem que fazê-la enquanto tem capital político forte, argumenta.
Mas para o economista, os desafios não se esgotam nas reformas. Millis lembra, por exemplo, que o novo governo terá que achar uma solução para controlar os preços dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, cujos reajustes constantes de valor levaram à greve dos caminhoneiros em maio deste ano. Em 31 de dezembro encerra-se o subsídio do governo federal para controlar o preço do diesel. É preciso saber como o governo lidará com essa questão orçamentária, diz.
Outra decisão que poderá impactar no orçamento é referente à Lei Kandir, que isentou o pagamento de ICMS sobre as exportações de produtos primários e semielaborados ou serviços, levando Estados e municípios a perderem receita. É um tema antigo, mas que volta agora, já que o prazo de discussão dado pelo Supremo se esgota em 2018. Ela coloca em questão o desequilíbrio das contas dos Estados e dificulta a saída do déficit primário, aponta Millis.
ANÁLISES
CAPACIDADE DE LIDERANÇA 
Bolsonaro terá coalizão no Congresso e capital político para implantar reformas, sobretudo nos primeiros meses do mandato. Mas ele terá que abandonar sua retórica de palanque para agir como chefe de Estado e governar com inteligência para manobrar o Congresso. Ele precisa ter capacidade de liderança.
Rodrigo Prando, professor de Ciência Política e Sociologia da Mackenzie
GESTÃO DE CONFLITOS
Bolsonaro terá que lidar com demandas contraditórias dentro de seu grupo, que é formado pelo liberal Paulo Guedes e por militares; gerenciar uma coalização heterogênea em termos de pautas no Congresso e com muitos deputados sem experiência política; lidar com a fratura social, fruto da polarização do pleito e vencer a desconfiança do mercado internacional.
Paulo Peres, Cientista Político da UFRGS
CONTAS NO ALVO 
O grande desafio é contornar a crise fiscal para retomar o crescimento e a geração de empregos. As contas públicas são, de longe, o principal problema do país. Para resolver isso sem aumentar a carga tributária, é necessária a reforma da Previdência, além de outras reformas, como a tributária e econômica.
José Ronaldo Souza, Júnior Diretor de macroeconomia do IPEA
MENSAGEM PACÍFICA
Bolsonaro tem que passar uma mensagem conciliadora. Ele tem que ter uma proposta clara para a reforma da Previdência nos seis primeiros meses de governo. Outras questões são como ficarão a compensação dos Estados com o fim da Lei Kandir e o preço dos combustíveis, especialmente do diesel, que desencadeou a greve dos caminhoneiros.
Wallace Millis, Coordenador do MBA de Gestão Pública da UVV

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