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Folha de São Paulo

Rodrigo usa brecha da lei e omite mansão em declaração de bens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Rodrigo Garcia (PSDB-SP) aproveitou uma brecha da lei eleitoral e não colocou em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral uma ma...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 00:35

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 00:35

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Rodrigo Garcia (PSDB-SP) aproveitou uma brecha da lei eleitoral e não colocou em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral uma mansão localizada no condomínio de alto luxo Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior do estado (116 km da capital).
Garcia declarou patrimônio de quase R$ 5,2 milhões, incluindo R$ 2 milhões em cotas da empresa Centroeste. A casa de alto padrão está em nome da companhia agropecuária que pertence a ele.
Algumas estimativas de mercado são de que a casa tem valor bem mais alto do que o correspondente às cotas.
Fernando Neisser, advogado da campanha de Garcia, afirma que a legislação eleitoral determina que os candidatos apresentem a declaração de seus bens, que não se confundem com bens de propriedade de empresas das quais sejam cotistas.
Caso ele declarasse um imóvel pertencente a uma empresa da qual é sócio, diz Neisser, Garcia poderia incorrer em crime eleitoral.
Ele estaria fazendo uma declaração falsa se dissesse que a casa é dele, pessoa física, quando a casa pertence a um CNPJ, empresa", afirma o advogado.

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