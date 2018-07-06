Rodney diz que aliança do PRB com PSD e PROS ainda não é certa

O PSD pretende declarar apoio à pré-candidatura do deputado estadual Amaro Neto (PRB) ao Senado. No, já foi fechado o apoio da sigla e do PRB tanto a Amaro quanto à pré-candidatura de Ricardo Ferraço (PSDB), também ao Senado. Um integrante do PSD avalia que o endosso a Amaro ao Senado é relevante, além da afinidade política, para garantir a aliança para os candidatos a deputado federal. Mas falta aparar as arestas com o PRB.