Rodney diz que aliança do PRB com PSD e PROS ainda não é certa

Pré-candidato a deputado federal pelo PRB, o ex-prefeito de Vila Velha, Rodney Miranda, não confirma conversas com o PSD de Neucimar Fraga. Apesar de integrantes do PSD tratarem a aproximação como certa, assim como o PROS o outro braço do grupo , Rodney diz que não houve nenhuma conversa a respeito da parte do PRB.
"Minha base de Vila Velha tem... temos adversário na outra chapa. Não tenho nada contra o Neucimar, mas ele tem a base dele e eu tenho a minha. Então não tem parceria com o PSD ainda não. O PRB não foi ouvido", afirma Rodney. Neucimar também é pré-candidato a deputado federal.
O deputado estadual Sandro Locutor, presidente do PROS, conta que, inicialmente, "a parceria com o PSD e o PRB seria para o Senado, com Amaro Neto; para o governo, com Hartung; e para (deputado) federal. (Deputado) estadual temos que ver como vai ficar o bloco, podemos fazer 'pernas' (coligações) diferentes da de federal".
Não tenho nada contra o Neucimar, mas ele tem a base dele e eu tenho a minha. Então não tem parceria com o PSD ainda não
O PSD pretende declarar apoio à pré-candidatura do deputado estadual Amaro Neto (PRB) ao Senado. No encontro estadual do PROS, no último dia 24, já foi fechado o apoio da sigla e do PRB tanto a Amaro quanto à pré-candidatura de Ricardo Ferraço (PSDB), também ao Senado. Um integrante do PSD avalia que o endosso a Amaro ao Senado é relevante, além da afinidade política, para garantir a aliança para os candidatos a deputado federal. Mas falta aparar as arestas com o PRB.