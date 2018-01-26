Rocinha revive auge de tensão com tiroteios, ônibus incendiado e delegacia sob ameaça

A manhã ainda começava quando uma imagem, divulgada pelas redes sociais, deu uma amostra do que viria a acontecer ao longo do dia. O primeiro sinal da guerra que explodiu ontem na Rocinha foi a foto de uma mão cheia de balas de fuzil, estendida em frente a um berço envolto em um mosquiteiro e enfeitado com ursinhos. "São 1% das cápsulas que estão na minha casa", explicou, na legenda, um morador que está prestes a se tornar pai.

A violência registrada dentro de uma casa da Rua Um ultrapassou a região da favela e se estendeu, no fim da tarde, à Avenida Niemeyer, onde bandidos montaram barricadas com pneus em chamas e incendiaram um ônibus, na altura do hotel Sheraton. O fogo alcançou a Ciclovia Tim Maia, que teve grades queimadas, e mostrou não existir limite para traficantes que, há quatro meses, insistem em desafiar a lei quase que diariamente numa das maiores favelas do país.

A violência deu às caras na Rocinha por volta das 8 horas, quando cerca de 200 homens de batalhões que integram o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar chegaram à comunidade. Segundo a corporação, a incursão foi planejada duas semanas atrás, como desdobramento de um cerco a bandidos da Cidade de Deus - o tráfico das duas comunidades é controlado pela mesma quadrilha. Mas, apesar de as equipes terem apreendidos sete fuzis, cinco pistolas e farta munição, o resultado parece não ter sido o esperado. Quatro PMs ficaram feridos, um deles em estado grave. Também foram baleados um morador e um suspeito de envolvimento com o crime organizado. E, no total, quatro pessoas foram presas.

NA CHEGADA, UMA CHUVA DE BALAS

Mesmo em grande número, os PMs foram recebidos com uma chuva de tiros. A sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha também virou alvo de traficantes. Várias casas ficaram com paredes e muros cheios de marcas de balas - em algumas, os buracos são tão grandes que parecem ter sido provocados por projéteis de calibre .50, capazes de derrubar aeronaves.

Os confrontos levaram a prefeitura a divulgar um alerta, pedindo que motoristas evitassem passar pela Autoestrada Lagoa-Barra. No início da tarde, a tensão na região aumentou ainda mais: interceptada por policiais, uma conversa entre bandidos que usavam radiotransmissores indicava a possibilidade de um grupo de traficantes atacar a 11ª DP (Rocinha), que fica às margens da Lagoa-Barra, em frente à favela.

A delegacia foi cercada por veículos da PM, e vários agentes com armamento pesado se posicionaram diante da entrada. Quem passava pelas proximidades era revistado. A ameaça, no entanto, não se concretizou.

A tensão da guerra na Rocinha também foi sentida nas dependências da Pontifícia Universidade Católica (PUC), na Gávea. Enquanto um helicóptero sobrevoava a comunidade, dando cobertura a PMs que trocavam tiros com bandidos, alunos e professores de cursos de verão eram orientados a permanecer nas salas de aula ou não sair de áreas cobertas .

Por volta das 16h, cerca de 50 mototaxistas saíram do Morro do Vidigal, ligado à Rocinha por uma mata, e fecharam os dois sentidos da Avenida Niemeyer. Em seguida, dezenas de pessoas tomaram a pista e montaram barricadas com pneus e pedaços de madeira. Motoristas, em pânico, tentavam sair dali de marcha a ré. Perto do Sheraton, um grupo ordenou que passageiros de um ônibus descessem e ateou fogo ao veículo. Tudo que estava espalhado pelo asfalto também foi incendiado, assim como uma motocicleta que estava estacionada. As chamas alcançaram as grades da Ciclovia Tim Maia, e a fumaça podia ser vista da Praia de Ipanema. Moradores de um prédio, temendo uma tragédia, subiram para os andares mais altos. A situação só foi controlada por volta das 19h20m, quando um reboque e um trator removeram a carcaça do coletivo.

MINISTRO NÃO VÊ FALTA DE INTEGRAÇÃO

Enquanto aconteciam os tiroteios na Rocinha, as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal faziam operações conjuntas em vias que cruzam a Região Metropolitana do Rio. Questionado se estava havendo uma falta de integração com a polícias Civil e Militar, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, negou: "Nós estamos atuando numa área estritamente federal, por isso estamos fazendo singularmente. No caso da Rocinha, foi uma ação que resolveram tocar do lado de lá. Mas eles tocam o tempo inteiro. Quando não estamos na rua, as polícias (do Rio) continuam trabalhando", disse.