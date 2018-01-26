Rocinha revive auge de tensão com tiroteios, ônibus incendiado e delegacia sob ameaça

A manhã ainda começava quando uma imagem, divulgada pelas redes sociais, deu uma amostra do que viria a acontecer ao longo do dia. O primeiro sinal da guerra que explodiu ontem na Rocinha foi a foto de uma mão cheia de balas de fuzil, estendida em frente a um berço envolto em um mosquiteiro e enfeitado com ursinhos. "São 1% das cápsulas que estão na minha casa", explicou, na legenda, um morador que está prestes a se tornar pai.
A violência registrada dentro de uma casa da Rua Um ultrapassou a região da favela e se estendeu, no fim da tarde, à Avenida Niemeyer, onde bandidos montaram barricadas com pneus em chamas e incendiaram um ônibus, na altura do hotel Sheraton. O fogo alcançou a Ciclovia Tim Maia, que teve grades queimadas, e mostrou não existir limite para traficantes que, há quatro meses, insistem em desafiar a lei quase que diariamente numa das maiores favelas do país.
A violência deu às caras na Rocinha por volta das 8 horas, quando cerca de 200 homens de batalhões que integram o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar chegaram à comunidade. Segundo a corporação, a incursão foi planejada duas semanas atrás, como desdobramento de um cerco a bandidos da Cidade de Deus - o tráfico das duas comunidades é controlado pela mesma quadrilha. Mas, apesar de as equipes terem apreendidos sete fuzis, cinco pistolas e farta munição, o resultado parece não ter sido o esperado. Quatro PMs ficaram feridos, um deles em estado grave. Também foram baleados um morador e um suspeito de envolvimento com o crime organizado. E, no total, quatro pessoas foram presas.
NA CHEGADA, UMA CHUVA DE BALAS
Mesmo em grande número, os PMs foram recebidos com uma chuva de tiros. A sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha também virou alvo de traficantes. Várias casas ficaram com paredes e muros cheios de marcas de balas - em algumas, os buracos são tão grandes que parecem ter sido provocados por projéteis de calibre .50, capazes de derrubar aeronaves.
Os confrontos levaram a prefeitura a divulgar um alerta, pedindo que motoristas evitassem passar pela Autoestrada Lagoa-Barra. No início da tarde, a tensão na região aumentou ainda mais: interceptada por policiais, uma conversa entre bandidos que usavam radiotransmissores indicava a possibilidade de um grupo de traficantes atacar a 11ª DP (Rocinha), que fica às margens da Lagoa-Barra, em frente à favela.
A delegacia foi cercada por veículos da PM, e vários agentes com armamento pesado se posicionaram diante da entrada. Quem passava pelas proximidades era revistado. A ameaça, no entanto, não se concretizou.
A tensão da guerra na Rocinha também foi sentida nas dependências da Pontifícia Universidade Católica (PUC), na Gávea. Enquanto um helicóptero sobrevoava a comunidade, dando cobertura a PMs que trocavam tiros com bandidos, alunos e professores de cursos de verão eram orientados a permanecer nas salas de aula ou não sair de áreas cobertas .
Por volta das 16h, cerca de 50 mototaxistas saíram do Morro do Vidigal, ligado à Rocinha por uma mata, e fecharam os dois sentidos da Avenida Niemeyer. Em seguida, dezenas de pessoas tomaram a pista e montaram barricadas com pneus e pedaços de madeira. Motoristas, em pânico, tentavam sair dali de marcha a ré. Perto do Sheraton, um grupo ordenou que passageiros de um ônibus descessem e ateou fogo ao veículo. Tudo que estava espalhado pelo asfalto também foi incendiado, assim como uma motocicleta que estava estacionada. As chamas alcançaram as grades da Ciclovia Tim Maia, e a fumaça podia ser vista da Praia de Ipanema. Moradores de um prédio, temendo uma tragédia, subiram para os andares mais altos. A situação só foi controlada por volta das 19h20m, quando um reboque e um trator removeram a carcaça do coletivo.
MINISTRO NÃO VÊ FALTA DE INTEGRAÇÃO
Enquanto aconteciam os tiroteios na Rocinha, as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal faziam operações conjuntas em vias que cruzam a Região Metropolitana do Rio. Questionado se estava havendo uma falta de integração com a polícias Civil e Militar, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, negou: "Nós estamos atuando numa área estritamente federal, por isso estamos fazendo singularmente. No caso da Rocinha, foi uma ação que resolveram tocar do lado de lá. Mas eles tocam o tempo inteiro. Quando não estamos na rua, as polícias (do Rio) continuam trabalhando", disse.
Nesta quinta-feira, o clima de guerra também se fez presente no Jacarezinho, durante uma operação. Houve confronto com bandidos, e três suspeitos foram mortos. Policiais civis prenderam 18 pessoas, incluindo um traficante conhecido como Caolha, acusado de envolvimento no assassinato do agente da Coordenadoria de Recursos Especiais Bruno Guimarães Buhler, em agosto do ano passado.