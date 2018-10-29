Roberto Jefferson celebra eleição de Bolsonaro: 'A vitória é nossa'

Delator do mensalão, Roberto Jefferson (PTB) comemora vitória de Jair Bolsonaro (PSL): "PT nunca mais. Pode comemorar" Crédito: Reprodução | Twitter

Condenado no processo do mensalão e denunciado à Justiça na Operação Registro Espúrio por desmandos no Ministério do Trabalho, o ex-deputado petebista Roberto Jefferson comemorou nas redes sociais o triunfo de Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República eleito neste domingo, 28.

"A vitória é nossa. Valeu Brasil! Lembro que eu me sacrifiquei pessoalmente para tirar a máscara do PT. Denunciei um escândalo gigantesco e paguei caro por isso. Hoje vejo com satisfação que a sociedade acordou. PT nunca mais. Pode comemorar", escreveu Jefferson no Twitter.