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Eleições 2018

Roberto Jefferson celebra eleição de Bolsonaro: 'A vitória é nossa'

Condenado no processo do mensalão, presidente nacional do PTB comemorou a vitória de Jair Bolsonaro (PSL) nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 23:19

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 23:19

Delator do mensalão, Roberto Jefferson (PTB) comemora vitória de Jair Bolsonaro (PSL): "PT nunca mais. Pode comemorar" Crédito: Reprodução | Twitter
Condenado no processo do mensalão e denunciado à Justiça na Operação Registro Espúrio por desmandos no Ministério do Trabalho, o ex-deputado petebista Roberto Jefferson comemorou nas redes sociais o triunfo de Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República eleito neste domingo, 28.
"A vitória é nossa. Valeu Brasil! Lembro que eu me sacrifiquei pessoalmente para tirar a máscara do PT. Denunciei um escândalo gigantesco e paguei caro por isso. Hoje vejo com satisfação que a sociedade acordou. PT nunca mais. Pode comemorar", escreveu Jefferson no Twitter.
O PTB, partido presidido nacionalmente pelo ex-deputado, declarou apoio a Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial contra Fernando Haddad (PT). Jefferson cumpriu pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele recebeu indulto em 2016.

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