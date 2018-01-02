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Rio Grande do Norte

RN: Justiça decreta prisão de responsáveis por greve da PM

Decisão é favorável a pedido do governador Robinson Faria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 00:05

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 00:05

Viaturas paradas em batalhão no Rio Grande do Norte Crédito: Divulgação/PMRN
O desembargador Cláudio Santos, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN), determinou, no domingo, que sejam presos os responsáveis por defender a greve de policiais militares e bombeiros naquele estado, iniciada no dia 19 de dezembro.
A decisão é favorável a um pedido do governador do RN, Robinson Faria (PSD), que argumentou que a paralisação dos servidores de segurança desobedece à primeira decisão da Justiça, que considera a greve ilegal. Os policiais militares e bombeiros protestam contra atrasos salariais e más condições de viaturas e equipamentos.
Até o último domingo, o Rio Grande do Norte registrou 94 homicídios desde o início da paralisação  um aumento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 73 mortes violentas.
O ministro da Defesa afirmou, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, que o número de homicídios no estado caiu depois do início da ação das Forças Armadas. Segundo Jugmann, foram registrados 18 homicídios na sexta-feira, primeiro dia da operação, 11 no sábado, dois no domingo e um na madrugada de janeiro. Jungmann declarou também que houve queda nos registros de outros crimes, como arrombamentos.
"A segurança que as Forças Armadas proporciona se espalhou em todos os tipos de delitos", disse o ministro.
Essa é a terceira ação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio Grande do Norte em dois anos. Segundo Jungmann, 2.800 militares participam do patrulhamento nas ruas.
O chefe do Estado Maior da operação Potiguar III, tenente coronel Igor Pasinato, informou que as Forças Armadas realizaram, até esta segunda-feira, 380 ações, como patrulhamentos e rondas. Os militares participaram do patrulhamento durante a noite de réveillon no estado.
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Além dos militares, 190 agentes da Força Nacional de Segurança também participam da ação no Rio Grande do Norte.
Dados divulgados pelo Observatório de Violência Letal Intencional nesta segunda-feira indicam que o Rio Grande do Norte teve 2.405 homicídios em 2017, um número 20,5% maior do que em 2016, quando foram registrados 1.995 assassinatos. Em 2015, foram 1.670 mortes violentas.
Segundo o instituto, o estado teve uma média de 6,61 mortes por dia em 2017. No ano anterior, a média foi de 5,48. Em 2015, de 4.59.
 
 

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