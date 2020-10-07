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Saúde

RJ registra 86 mortes e 2.024 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Segundo novo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde até agora, 18.969 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado, que registra 277.439 casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 18:49

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 18:49

Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES
Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES Crédito: Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 86 mortes por Covid-19 e 2.024 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (7), pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 18.969 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 277.439 casos. Mais 537 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 253.225 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (11.240), São Gonçalo (729), Duque de Caxias (726), Nova Iguaçu (615), São João de Meriti (456), Niterói (445), Campos dos Goytacazes (393), Belford Roxo (304), Magé (230) e Itaboraí (224).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (109.547), Niterói (13.840), São Gonçalo (12.632), Belford Roxo (10.034), Duque de Caxias (9.998), Macaé (8.437), Nova Iguaçu (6 766), Volta Redonda (6.737), Campos dos Goytacazes (6.391) e Teresópolis (6.244).

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