RJ registra 86 mortes e 2.024 novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 86 mortes por Covid-19 e 2.024 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (7), pela Secretaria Estadual de Saúde. Até agora, 18.969 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 277.439 casos. Mais 537 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 253.225 pacientes se curaram.