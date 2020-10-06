RJ registra 103 mortes e 2.077 novos casos de Covid-19 em 24 horas

O Estado do Rio de Janeiro registrou 103 mortes por Covid-19 e 2.077 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira (6) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 18.883 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 275.415 casos. Mais 538 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 251.418 pacientes se curaram.