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Novo balanço

RJ registra 103 mortes e 2.077 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Segundo dados da secretaria estadual da Saúde, até agora, 18.883 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 275.415 casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 18:48

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 18:48

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 103 mortes por Covid-19 e 2.077 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta terça-feira (6) pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 18.883 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 275.415 casos. Mais 538 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 251.418 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (11.197), São Gonçalo (727), Duque de Caxias (725), Nova Iguaçu (610), São João de Meriti (454), Niterói (444), Campos dos Goytacazes (387), Belford Roxo (298), Magé (230) e Itaboraí (224).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (108.704), Niterói (13.774), São Gonçalo (12.556), Belford Roxo (9.948), Duque de Caxias (9.945), Macaé (8.396), Volta Redonda (6.713), Nova Iguaçu (6.712), Campos dos Goytacazes (6.358) e Teresópolis (6.184).

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