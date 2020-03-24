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Medidas preventivas

RJ cogita usar navios para abrigar moradores de favelas em grupos de risco

A possibilidade foi citada em reunião entre o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, e lideranças de mais de 40 favelas nesta terça-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 15:52

Publicado em 24 de Março de 2020 às 15:52

Além do álcool em gel, a máscara descartável é muito buscada por supostamente proteger contra o novo coronavírus.
Além do álcool em gel, a máscara descartável é muito buscada por proteger contra o novo coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash
O governo do Rio de Janeiro cogita usar navios da Marinha para abrigar moradores de comunidades que estejam dentro dos grupos de risco do coronavírus, como idosos e diabéticos.
A possibilidade foi citada em reunião entre o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, e lideranças de mais de 40 favelas nesta terça-feira (24).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Precisamos discutir diversas medidas. Os navios é uma delas. É preciso que o movimento seja organizado e compartilhado com as diferenças esferas, envolvendo também as prefeituras de cada município e, principalmente, o governo federal", disse o titular da pasta.

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Procurada, a Marinha ainda não se manifestou.
Na segunda (23), o governador Wilson Witzel (PSC-RJ) sancionou um projeto de lei autorizando o governo a requisitar hotéis, motéis e pousadas privadas para quarentenas, isolamentos e procedimentos médicos não invasivos. "Nós estamos com um hotel sendo preparado para receber turistas que estejam infectados", disse ele.

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