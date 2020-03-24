RJ cogita usar navios para abrigar moradores de favelas em grupos de risco

Além do álcool em gel, a máscara descartável é muito buscada por proteger contra o novo coronavírus Crédito: Tai's Captures/ Unsplash

O governo do Rio de Janeiro cogita usar navios da Marinha para abrigar moradores de comunidades que estejam dentro dos grupos de risco do coronavírus, como idosos e diabéticos.

A possibilidade foi citada em reunião entre o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, e lideranças de mais de 40 favelas nesta terça-feira (24).

"Precisamos discutir diversas medidas. Os navios é uma delas. É preciso que o movimento seja organizado e compartilhado com as diferenças esferas, envolvendo também as prefeituras de cada município e, principalmente, o governo federal", disse o titular da pasta.

Procurada, a Marinha ainda não se manifestou.