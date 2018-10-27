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Rio tem esquema especial de transportes para o segundo turno

Os eleitores do Rio de Janeiro contarão com esquemas especiais de transportes no segundo turno da eleição 2018 neste domingo (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 19:11

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 19:11

Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas
Os eleitores do Rio de Janeiro contarão com esquemas especiais de transportes no segundo turno da eleição 2018 neste domingo (28). No MetrôRio, a operação das linhas 1, 2 e 4 começará às 7h e os passageiros poderão usar o transporte até as 23h. A concessionária disponibilizará trens extras nas três linhas para facilitar a ida e a volta dos eleitores.
A transferência entre linhas será feita na estação Estácio, na região central do Rio. Os passageiros contarão ainda com o funcionamento das duas linhas de ônibus do Metrô na Superfície nos trechos Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea, na zona sul. A concessionária aumentará o efetivo de bilheteiros e de seguranças.
BARCAS
Para atender a um possível aumento na demanda de passageiros, as equipes da CCR Barcas serão reforçadas e postos avançados do estaleiro serão disponibilizados nas estações para atender eventuais serviços de manutenção das embarcações.
Na linha Arariboia, que faz travessia Niterói-Rio-Niterói, as viagens ocorrem de hora em hora. Já as linhas Charitas e Cocotá não funcionarão.
A concessionária vai operar com a grade regular de domingos e feriados, mas caso seja necessário a CCR Barcas se comprometeu a aumentar o número de viagens.
TRENS
A SuperVia, empresa que opera os serviços de trens no Rio, tem planejamento especial para atender os passageiros no domingo. Ao longo do dia, a concessionária vai realizar 24 viagens extras nos ramais Japeri e Santa Cruz, cada um com 12 delas. Segundo a SuperVia, o planejamento vai garantir 48 mil lugares adicionais. Para os outros ramais, a circulação seguirá o planejamento habitual para o dia.

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