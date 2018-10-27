Rio tem esquema especial de transportes para o segundo turno

Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas

Os eleitores do Rio de Janeiro contarão com esquemas especiais de transportes no segundo turno da eleição 2018 neste domingo (28). No MetrôRio, a operação das linhas 1, 2 e 4 começará às 7h e os passageiros poderão usar o transporte até as 23h. A concessionária disponibilizará trens extras nas três linhas para facilitar a ida e a volta dos eleitores.

A transferência entre linhas será feita na estação Estácio, na região central do Rio. Os passageiros contarão ainda com o funcionamento das duas linhas de ônibus do Metrô na Superfície nos trechos Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea, na zona sul. A concessionária aumentará o efetivo de bilheteiros e de seguranças.

BARCAS

Para atender a um possível aumento na demanda de passageiros, as equipes da CCR Barcas serão reforçadas e postos avançados do estaleiro serão disponibilizados nas estações para atender eventuais serviços de manutenção das embarcações.

Na linha Arariboia, que faz travessia Niterói-Rio-Niterói, as viagens ocorrem de hora em hora. Já as linhas Charitas e Cocotá não funcionarão.

A concessionária vai operar com a grade regular de domingos e feriados, mas caso seja necessário a CCR Barcas se comprometeu a aumentar o número de viagens.

TRENS