Rio registra primeira morte por sarampo no século

Vacinação contra o sarampo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Um bebê de oito meses foi a primeira vítima do sarampo no Estado do Rio desde o ano 2000. A criança morreu no dia 6 de janeiro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, região que registra o maior número de casos. A morte foi revelada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira, (14).

Segunda a SES, o bebê se chamava David Gabriel dos Santos e deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em 22 de dezembro do ano passado, com quadro de pneumonia. Ele faleceu em 6 de janeiro. Duas diferentes análises de exames laboratoriais confirmaram o sarampo.

"Como venho alertando desde 2019, é imprescindível que as pessoas se vacinem e que os pais levem seus filhos aos postos de saúde, já que este é o grupo mais suscetível no momento. Iniciamos uma campanha em janeiro e, até o momento, em torno de 10% do público aguardado buscou a vacina. A previsão é que o Rio ultrapasse 10 mil casos de sarampo. E esse número só pode ser evitado por meio da vacinação", afirmou o secretário de estado de Saúde, Edmar Santos, na manhã desta sexta.

A secretaria também atualizou os números de casos registrados no Rio. Foram 20 em 2018 e 333 no ano passado. Somente este ano, 189 pessoas já contraíram a doença.