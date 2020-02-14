Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rio registra primeira morte por sarampo no século
Saúde

Rio registra primeira morte por sarampo no século

Segunda a SES, o bebê se chamava David Gabriel dos Santos e deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em 22 de dezembro do ano passado, com quadro de pneumonia

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 17:14
Vacinação contra o sarampo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Um bebê de oito meses foi a primeira vítima do sarampo no Estado do Rio desde o ano 2000. A criança morreu no dia 6 de janeiro, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, região que registra o maior número de casos. A morte foi revelada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) nesta sexta-feira, (14).
Segunda a SES, o bebê se chamava David Gabriel dos Santos e deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em 22 de dezembro do ano passado, com quadro de pneumonia. Ele faleceu em 6 de janeiro. Duas diferentes análises de exames laboratoriais confirmaram o sarampo.
"Como venho alertando desde 2019, é imprescindível que as pessoas se vacinem e que os pais levem seus filhos aos postos de saúde, já que este é o grupo mais suscetível no momento. Iniciamos uma campanha em janeiro e, até o momento, em torno de 10% do público aguardado buscou a vacina. A previsão é que o Rio ultrapasse 10 mil casos de sarampo. E esse número só pode ser evitado por meio da vacinação", afirmou o secretário de estado de Saúde, Edmar Santos, na manhã desta sexta.

Veja Também

Dia D contra o sarampo: veja onde se vacinar no ES

Letalidade do coronavírus é menor que de doenças que já estão entre nós

A secretaria também atualizou os números de casos registrados no Rio. Foram 20 em 2018 e 333 no ano passado. Somente este ano, 189 pessoas já contraíram a doença.
Antes dos registros mais recentes, há pelo menos uma década a doença era considerada erradicada no Rio. Em virtude do aumento dos casos, uma campanha de combate ao sarampo está sendo realizada no País. Neste sábado, dia 15, mais de 350 postos de Saúde no Rio estarão abertos para vacinação. A recomendação é que todas as pessoas com até 59 anos se vacinem.

Veja Também

Unidades de saúde e hospitais do ES estão em obras há anos. Veja lista

Secretaria de saúde do ES oferece mais de 180 vagas em residência médica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados