Rio registra 89 mortes por Covid em 24h; infectados somam 126 mil

O Estado do Rio de Janeiro registrou 89 mortes entre terça (7) e quarta-feira (8) e chegou a 10.970 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia. O total de infectados, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), atingiu a marca de 126.329.
Segundo a SES, além das mortes já confirmadas, há outras 1.029 aguardando resultado de exames para confirmar ou descartar o coronavírus como causa. Principal foco da doença no Estado, a capital fluminense chegou nesta quarta-feira a 62.463 casos notificados. Desse total, 7.101 acabaram morrendo.