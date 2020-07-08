  • Rio registra 89 mortes por Covid em 24h; infectados somam 126 mil
Pandemia

Rio registra 89 mortes por Covid em 24h; infectados somam 126 mil

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Estado do Rio de Janeiro chegou a marca de 10.970  óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia
Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 18:04

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Estado do Rio de Janeiro registrou 89 mortes entre terça (7) e quarta-feira (8)  e chegou a 10.970 óbitos por covid-19 desde o início da pandemia. O total de infectados, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), atingiu a marca de 126.329.
Segundo a SES, além das mortes já confirmadas, há outras 1.029 aguardando resultado de exames para confirmar ou descartar o coronavírus como causa. Principal foco da doença no Estado, a capital fluminense chegou nesta quarta-feira a 62.463 casos notificados. Desse total, 7.101 acabaram morrendo.

