Rio: ministro afirma que Forças Armadas não estão 'fichando' cidadãos

O ministro-chefe do gabinete de segurança institucional da Presidência, Sérgio Etchegoyen, afirmou em entrevista à rádio Gáucha nesta segunda-feira (26), que o Exército não está fichando, nem fotografando moradores de favelas no Rio de Janeiro. Na última sexta (23), agentes da Força Nacional abordavam, moradores da Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, na Zona Oeste, e fotografavam os seus documentos de identificação.

"Não estão fichando e nem fotografando ninguém. O que as Forças Armadas estão fazendo é, com o sistema de segurança do Estado do Rio de Janeiro, identificar e mandar para o centro de controle aquela imagem, para verificar se ela corresponde à carteira de quem a está portando. Não há fichamento. Ninguém está sendo fichado", declarou Etchegoyen.

O ministro Etchegoyen destacou ainda que a situação do Rio de Janeiro foi construída ao longo de anos, e se agravando com o decorrer do tempo. Ele também citou exemplos onde os cidadãos são fotografados e têm o documento verificado para defender a ação dos militares.

"Quem achar isso muito ruim não pode entrar no Palácio do Planalto, na sede de um banco, num condomínio ou dentro de uma emissora de rádio. Essas coisas são muito curiosas. A gente quer resolver uma crise dramática e profunda, achando que não vai ter incômodo. Vai ter incômodo. As pessoas nas comunidades perderam o direito de ir e vir", afirmou ele.

NOVO MINISTÉRIO

Durante a entrevista, o general foi questionado sobre o novo ministério da Segurança Pública e sobre a composição da pasta, que terá Raul Jungmann como titular. Ele garantiu que não haverá a criação de cargos.

"O Ministério que será criado, por medida provisória, reúne instituições que já existem: a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública... São estruturas que já existem, mas que agora trocarão de comando. Não se cria nenhum cargo com isso. Ou eles serão transformados, ou então transferidos, com cargos já disponíveis na administração pública. Essa foi a decisão", explicou.

Ainda de acordo com Etchegoyen, o general Walter Souza Braga Netto, que comanda a operação, é outro governador do Estado do Rio, o que leva, segundo o ministro, o Rio a ter dois governadores durante a intervenção: um que trata do Estado, menos da segurança pública, e outro que cuida apenas dessa área, se reportando ao presidente Michel Temer. Ele destaca ainda que o ministério criado será uma questão prioritária para o governo, e afirma que existe uma "legião de brasileiros aos quais são negados os direitos e garantias individuais previstos na Constituição, o que ele chama de "grande tragédia humana".