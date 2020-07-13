Rio de Janeiro tem mais de 132 mil casos e 11.474 mortes por Covid-19

O Estado do Rio de Janeiro registrou 59 mortes por covid-19 e 2.360 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na tarde desta segunda-feira (13) pela Secretaria Estadual de Saúde. A atualização ocorre um dia depois que a pasta não conseguiu acesso ao sistema do Ministério da Saúde e por isso registrou (de sábado, 11, para domingo, 12) apenas 9 mortes e 9 novos casos da doença no Estado.
Até agora, 11.474 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 132.044 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 20º do mundo com mais infectados. Mais 1 082 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 111.189 pacientes se curaram.
Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (7.355), São Gonçalo (522), Duque de Caxias (483), Nova Iguaçu (369), São João de Meriti (259), Niterói (242), Belford Roxo (188), Magé (145), Itaboraí (142) e Campos dos Goytacazes (133).
Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (64.635), Niterói (7.267), São Gonçalo (6.403), Nova Iguaçu (3 648), Duque de Caxias (3.619), Macaé (3.469), Itaboraí (2.795), Angra dos Reis (2.469), Campos dos Goytacazes (2.199) e Volta Redonda (2.168).