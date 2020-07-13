Rio de Janeiro tem mais de 132 mil casos e 11.474 mortes por Covid-19

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação

Até agora, 11.474 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que soma 132.044 casos. Se fosse um país, o Estado do Rio seria o 20º do mundo com mais infectados. Mais 1 082 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 111.189 pacientes se curaram.

Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (7.355), São Gonçalo (522), Duque de Caxias (483), Nova Iguaçu (369), São João de Meriti (259), Niterói (242), Belford Roxo (188), Magé (145), Itaboraí (142) e Campos dos Goytacazes (133).