Rio de Janeiro restringe acesso a bairros e proíbe apostas em loterias

O prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella (PRB) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) restringiu o acesso às regiões centrais de alguns bairros do Rio de Janeiro e proibiu apostas em casas lotéricas pelo período de uma semana, em tentativa de conter o avanço do novo coronavírus na capital.

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (11), Crivella apontou que as restrições serão nos bairros de Santa Cruz, Madureira, Jacarepaguá, Freguesia, Tijuca, Grajaú, Pavuna e Cascadura. O prefeito classificou as medidas adotadas no Rio até o momento como um "semilockdown".

"Verificamos na curva que tivemos um aumento de casos neste início de maio, por isso as medidas foram tomadas", apontou Crivella. "Todo nosso esforço é para tomar medidas equilibradas, para preservar vidas e atividades essenciais do comércio", continuou.

Para restringir o acesso a esses bairros, limitando a circulação aos moradores, Crivella pede a ajuda da Polícia Militar . "Dependemos muito da PM, pois nossa guarda é desarmada e tem dificuldades para atuar em todas essas áreas, em uma situação como a que estamos vivendo", explicou o prefeito.

Outra medida adotada a partir desta terça-feira (12) será a proibição de apostas nas casas lotéricas da cidade. "Pedimos a contribuição de que nesta semana não tenha jogo todo dia, então sem apostas nas loterias. Funcionam dando benefícios e recebendo contas, mas sem apostas presenciais", apontou Crivella.

Também ficou proibida a abertura dos bares, lanchonetes e restaurantes, que estavam liberados para serviços "take away". Agora, eles estão proibidos de funcionar com as portas abertas, para evitar aglomeração, mas ainda podem fazer delivery ou "drive thru".