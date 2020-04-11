Rio de Janeiro registra 25 mortes em 24 horas por coronavírus

O Estado do Rio de Janeiro registrou 25 novas mortes por Covid-19 em 24 horas e o número de mortos chegou a 147, segundo boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (10) pela Secretaria Estadual de Saúde. Entre quinta e sexta-feira, 248 novos casos da doença foram registrados. Ao todo, desde o início da pandemia, o Rio registra 147 mortes e 2.464 casos confirmados da doença. Além desses, outras 101 mortes estão sob investigação.

Combate ao coronavírus no cemitério de Iraja, RJ Crédito: FramePhoto/Folhapress

A maioria das mortes confirmados nesta sexta-feira são de moradores da capital, com dez óbitos  são cinco homens e cinco mulheres. Entre as vítimas do sexo masculino estão um rapaz de 30 anos, enquanto o mais velho estava com 73. Das mulheres vítimas da Covid-19, as idades variavam de 76 a 90 anos.

Duque de Caxias também vem registrando um aumento rápido no número de mortos pela doença. Entre quinta e sexta-feira, sete pessoas morreram na cidade da Baixada Fluminense.

Dentre as 147 mortes já confirmadas pelo novo coronavírus no estado (80 homens e 67 mulheres), 92 delas aconteceram no Rio. Quinze óbitos foram registrados em Duque de Caxias. Volta Redonda contabiliza seis vítimas, uma a mais que Niterói. São Gonçalo (4), Belford Roxo e Nova Iguaçu (3 cada uma), Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, São João do Meriti e Rio Bonito (2), e Arraial do Cabo, Bom Jesus de Itabapoana, Macaé, Mangaratiba, Mesquita, Miguel Pereira, Petrópolis, Rio das Ostras e Tanguá, com uma morte cada cidade, completam o número de vítimas.