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Passageira dos EUA

Rio de Janeiro confirma primeiro caso da variante Ômicron

Mulher desembarcou no Brasil, vinda de Chicago, no último dia 13
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 dez 2021 às 13:09

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 13:09

Imagem genéria da célula viral do novo coronavírus
Variante Ômicron foi detectada em brasileira que veio de Chicago, nos EUA Crédito: Freepik
A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) confirmou hoje (20) o primeiro caso importado da variante Ômicron. Trata-se de uma mulher brasileira de 27 anos, residente em Chicago, nos Estados Unidos, e que buscou atendimento em unidade de saúde municipal assim que chegou ao Brasil, no dia 13 deste mês.
Em nota, a secretaria informou que ela está com sintomas leves, sob monitoramento da Vigilância em Saúde da SMS-Rio e em isolamento domiciliar. Todos os contactantes rastreados testaram negativo.
De acordo com o esquema vacinal apresentado, a mulher, cuja identidade não foi revelada, tomou a segunda dose da vacina contra covid-19 em março deste ano e não tomou a dose de reforço.
No Brasil, o Ministério da Saúde anunciou no último fim de semana, a redução do intervalo de aplicação da terceira dose da vacina contra covid-19 de cinco para quatro meses.

O QUE DIZ A ANVISA

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as primeiras observações indicam que a variante Ômicron se espalha mais facilmente do que o vírus Sars-CoV-2 originário e do que variantes como a Delta.
Ainda são necessários mais dados para saber se as infecções pela variante causam doenças mais graves ou mais mortes do que a infecção por outras variantes. Também não se sabe ainda se haverá reinfecções e infecções emergentes em pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19. A variante Ômicron já foi detectada em 90 países até o momento.
Este mês, a Anvisa reafirmou a importância da vacinação e da utilização de medidas não farmacológicas, como o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos. Isso porque a covid-19 se espalha por meio do contato próximo com pessoas que têm o vírus, mesmo quem não apresenta sintomas.

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