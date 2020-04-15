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Respeito ao isolamento

Rio começa a usar drone com alto-falantes para dispersar aglomerações

Integrado com o Disk Aglomeração, sistema de denúncia criado pelo Executivo carioca, o 'Drone Falante' irá aos locais denunciados e dará o recado: 'atenção: a Prefeitura do Rio pede que todos evitem aglomerações'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 15:34

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 15:34

Coronavírus - Covid19
Prefeitura pede que moradores respeitem o isolamento social Crédito: Visuals3D/Pixabay
A Prefeitura do Rio começou a usar nesta quarta-feira (15) drones com alto-falantes embutidos que vão alertar a população em locais com aglomerações. Integrado com o Disk Aglomeração, sistema de denúncia criado pelo Executivo carioca, o "Drone Falante" irá aos locais denunciados e dará o seguinte recado: "atenção: a Prefeitura do Rio pede que todos evitem aglomerações. Elas facilitam o contágio do novo coronavírus. Por favor, respeitem o distanciamento social, protejam a sua saúde e a das outras pessoas."
As câmeras do Centro de Operações também servirão para auxiliar o envio dos drones. Além da mensagem de voz, os equipamentos voadores filmarão as ações, que serão transmitidas para o gabinete de crise da Prefeitura e para o próprio Centro de Operações.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Outra medida tecnológica usada pelo Rio será o rastreamento por meio de sinais de celulares. Por meio deles é possível observar o deslocamento pela cidade e identificar eventuais aglomerações - que têm sido vistas, principalmente, em bairros da zona oeste da cidade.
A capital fluminense registrava até a manhã desta quarta-feira 2.393 dentre os 3.410 casos da covid-19 no Estado - e 140 das 224 mortes.

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