Revoltado com divórcio, homem amarra filha a cadeira e incendeia casa

Sofia Emanuele morreu em incêndio ocasionado pelo seu próprio pai, em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Facebook

Um homem amarrou a própria filha de 5 anos e incendiou a casa, provocando a própria morte e a da criança, nesta terça-feira (27), em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. A pequena Sofia Emanuele Mendes Costa foi encontrada morta no local pelos bombeiros. O pai dela, Augusto César Costa Pinto, 39, chegou a ser encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas morreu horas mais tarde.

De acordo com informações da delegacia de Sete Lagoas, Augusto não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Sofia, com quem ele também teve um filho de 15 anos. O divórcio foi oficializado há dois meses, mas o casal estava separado há cerca de um ano. A Polícia Civil ouviu de testemunhas que ele estava inconformado com essa situação.

Não há registros de ameaça ou violência doméstica envolvendo o nome de Augusto no sistema das polícias militar e civil, mas a mãe de Sofia afirmou em depoimento que foi agredida por ele pouco antes da separação. Testemunhas disseram, porém, que ele sempre se mostrou um pai amoroso, ainda que não morasse mais com eles. Sofia vivia com a mãe e o irmão em uma casa de Sete Lagoas.

No dia do crime, Augusto, que trabalhava como pintor, buscou a filha na escola e a levou para sua casa. Após amarrá-la a uma cadeira, começou um incêndio por volta das 16h desta terça-feira (27), deixando a edificação praticamente destruída. Como foi um homicídio seguido de suicídio, um inquérito foi aberto com relação a esta segunda ocorrência, já que o autor do crime está morto. Os laudos serão, portanto, colocados juntos no relatório.

A mãe da criança não desconfiou que uma tragédia como essa pudesse acontecer porque o pai costumava tratar bem os filhos. De acordo com informações da delegacia, Augusto era usuário de cocaína, mas não havia registros de envolvimento em crimes, como tráfico de drogas. Não se sabe, contudo, o momento em que ele começou a fazer uso da substância.