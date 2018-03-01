Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Revoltado com divórcio, homem amarra filha a cadeira e incendeia casa
Crueldade

Revoltado com divórcio, homem amarra filha a cadeira e incendeia casa

Mãe da criança afirmou que não desconfiava que tragédia pudesse acontecer, já que o pai tinha bom relacionamento com os filhos

Publicado em 01 de Março de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 17:23
Sofia Emanuele morreu em incêndio ocasionado pelo seu próprio pai, em Minas Gerais Crédito: Reprodução/Facebook
Um homem amarrou a própria filha de 5 anos e incendiou a casa, provocando a própria morte e a da criança, nesta terça-feira (27), em Sete Lagoas, na região central de Minas Gerais. A pequena Sofia Emanuele Mendes Costa foi encontrada morta no local pelos bombeiros. O pai dela, Augusto César Costa Pinto, 39, chegou a ser encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas morreu horas mais tarde.
De acordo com informações da delegacia de Sete Lagoas, Augusto não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de Sofia, com quem ele também teve um filho de 15 anos. O divórcio foi oficializado há dois meses, mas o casal estava separado há cerca de um ano. A Polícia Civil ouviu de testemunhas que ele estava inconformado com essa situação.
Não há registros de ameaça ou violência doméstica envolvendo o nome de Augusto no sistema das polícias militar e civil, mas a mãe de Sofia afirmou em depoimento que foi agredida por ele pouco antes da separação. Testemunhas disseram, porém, que ele sempre se mostrou um pai amoroso, ainda que não morasse mais com eles. Sofia vivia com a mãe e o irmão em uma casa de Sete Lagoas.
No dia do crime, Augusto, que trabalhava como pintor, buscou a filha na escola e a levou para sua casa. Após amarrá-la a uma cadeira, começou um incêndio por volta das 16h desta terça-feira (27), deixando a edificação praticamente destruída. Como foi um homicídio seguido de suicídio, um inquérito foi aberto com relação a esta segunda ocorrência, já que o autor do crime está morto. Os laudos serão, portanto, colocados juntos no relatório.
A mãe da criança não desconfiou que uma tragédia como essa pudesse acontecer porque o pai costumava tratar bem os filhos. De acordo com informações da delegacia, Augusto era usuário de cocaína, mas não havia registros de envolvimento em crimes, como tráfico de drogas. Não se sabe, contudo, o momento em que ele começou a fazer uso da substância.
A instituição de ensino onde a mãe da vítima trabalha emitiu uma nota de pesar na página do Facebook. "Os colaboradores e alunos da Faculdade Ciências da Vida e Instituto V receberam a notícia da morte trágica da criança Sofia Emanuele Costa, filha da funcionária Michelle Mendes Coelho. Aos familiares e amigos transmitimos nossos sinceros sentimentos", diz a publicação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados