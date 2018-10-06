Reta final agitada para os principais candidatos ao Senado

Penúltimo dia de campanha, esta sexta-feira (5) foi um dia agitado para os candidatos ao Senado mais bem colocados nas pesquisas
Magno Malta (PR) esteve pela manhã, acompanhado de sua esposa Lauriete (PR), candidata a deputado federal e do candidato ao governo do Estado, Carlos Manato (PSL), em uma empresa que fabrica caixas dágua, localizada na Serra.
Às 14h, o candidato começou uma caminhada pela Serra também com Manato. Os planos para este sábado (6) incluem uma carreata por toda a Grande Vitória, com foco na capital, saindo do Ginásio do Tancredão.
Já Ricardo Ferraço (PSDB) teve como agenda uma caminhada por Vila Velha, onde ficou até o início da tarde.
À noite participou de uma visita a empresas no Civit II, de uma caminhada em Laranjeiras, de uma carreata em Jardim Carapina e de um encontro no Bairro de Fátima.
A agenda de sábado (6) inclui caminhada em Campo Grande, Cariacica, no bairro Joana DArc, na Capital e um evento no Álvares Cabral e uma carreata passando pelos bairros de Itapuã, Itaparica e Praia da Costa, em Vila Velha.
O candidato Fabiano Contarato (Rede) percorreu a Grande Vitória pela manhã. Foi ainda a municípios do interior do Estado à tarde e à noite.
Marcos do Val (PPS), por sua vez, caminhou na feira de Jardim Camburi pela manhã, teve uma reunião com a equipe de campanha à tarde, participou de uma concentração na orla de Camburi e do evento Falando do futuro sem esquecer do presente organizado por um instituto.
No sábado (06), o candidato rodará a Grande Vitória o dia inteiro em trio, tendo como roteiro Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha.