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Campanha

Reta final agitada para os principais candidatos ao Senado

Carreatas por várias cidades e contato com o eleitor marcaram o penúltimo dia de busca por votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 01:52

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 01:52

Magno Malta (PR), que tinha 48% das intenções de voto na pesquisa; Ricardo Ferraço (PSDB), que tinha 40%; Fabiano Contarato (Rede), com 16%; e Marcos do Val (PPS), com 9% Crédito: Agência Senado / Guilherme Ferrari / Reprodução
Penúltimo dia de campanha, esta sexta-feira (5) foi um dia agitado para os candidatos ao Senado mais bem colocados nas pesquisas
Magno Malta (PR) esteve pela manhã, acompanhado de sua esposa Lauriete (PR), candidata a deputado federal e do candidato ao governo do Estado, Carlos Manato (PSL), em uma empresa que fabrica caixas dágua, localizada na Serra.
Manato, Magno Malta e Lauriete no último dia de campanha em uma empresa que fabrica caixas de água, na Serra Crédito: Divulgação
Às 14h, o candidato começou uma caminhada pela Serra também com Manato. Os planos para este sábado (6) incluem uma carreata por toda a Grande Vitória, com foco na capital, saindo do Ginásio do Tancredão.
Ricardo Ferraço (PSDB) teve como agenda uma caminhada por Vila Velha, onde ficou até o início da tarde.
Ricardo Ferraço participou em carreata com Casagrande, na Serra Crédito: Divulgação
À noite participou de uma visita a empresas no Civit II, de uma caminhada em Laranjeiras, de uma carreata em Jardim Carapina e de um encontro no Bairro de Fátima.
A agenda de sábado (6) inclui caminhada em Campo Grande, Cariacica, no bairro Joana DArc, na Capital e um evento no Álvares Cabral e uma carreata passando pelos bairros de Itapuã, Itaparica e Praia da Costa, em Vila Velha.
O candidato Fabiano Contarato (Rede) percorreu a Grande Vitória pela manhã. Foi ainda a municípios do interior do Estado à tarde e à noite.
Contarato, candidato a senador, percorreu a Grande Vitória Crédito: Divulgação
Marcos do Val (PPS), por sua vez, caminhou na feira de Jardim Camburi pela manhã, teve uma reunião com a equipe de campanha à tarde, participou de uma concentração na orla de Camburi e do evento Falando do futuro sem esquecer do presente organizado por um instituto.
No sábado (06), o candidato rodará a Grande Vitória o dia inteiro em trio, tendo como roteiro Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha.
 

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