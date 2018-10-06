Reta final agitada para os principais candidatos ao Senado

Magno Malta (PR), que tinha 48% das intenções de voto na pesquisa; Ricardo Ferraço (PSDB), que tinha 40%; Fabiano Contarato (Rede), com 16%; e Marcos do Val (PPS), com 9% Crédito: Agência Senado / Guilherme Ferrari / Reprodução

Penúltimo dia de campanha, esta sexta-feira (5) foi um dia agitado para os candidatos ao Senado mais bem colocados nas pesquisas

Magno Malta (PR) esteve pela manhã, acompanhado de sua esposa Lauriete (PR), candidata a deputado federal e do candidato ao governo do Estado, Carlos Manato (PSL), em uma empresa que fabrica caixas dágua, localizada na Serra. ) esteve pela manhã, acompanhado de sua esposa Lauriete (PR), candidata a deputado federal e do candidato ao governo do Estado,, em uma empresa que fabrica caixas dágua, localizada na

Manato, Magno Malta e Lauriete no último dia de campanha em uma empresa que fabrica caixas de água, na Serra Crédito: Divulgação

Às 14h, o candidato começou uma caminhada pela Serra também com Manato. Os planos para este sábado (6) incluem uma carreata por toda a Grande Vitória, com foco na capital, saindo do Ginásio do Tancredão.

Ricardo Ferraço (PSDB) teve como agenda uma caminhada por Vila Velha, onde ficou até o início da tarde. Játeve como agenda uma caminhada por Vila Velha, onde ficou até o início da tarde.

Ricardo Ferraço participou em carreata com Casagrande, na Serra Crédito: Divulgação

Laranjeiras, de uma carreata em Jardim Carapina e de um encontro no Bairro de Fátima. À noite participou de uma visita a empresas no Civit II, de uma caminhada em, de uma carreata eme de um encontro no Bairro de Fátima.

Campo Grande, Cariacica, no bairro Joana DArc, na Capital e um evento no Álvares Cabral e uma carreata passando pelos bairros de Itapuã, Itaparica e Praia da Costa, em Vila Velha. A agenda de sábado (6) inclui caminhada em, no bairro Joana DArc, na Capital e um evento noe uma carreata passando pelos bairros de Itapuã,e Praia da Costa, em

Fabiano Contarato (Rede) percorreu a Grande Vitória pela manhã. Foi ainda a municípios do interior do Estado à tarde e à noite. O candidatopercorreu apela manhã. Foi ainda a municípios do interior do Estado à tarde e à noite.

Contarato, candidato a senador, percorreu a Grande Vitória Crédito: Divulgação

Marcos do Val (PPS), por sua vez, caminhou na feira de Jardim Camburi pela manhã, teve uma reunião com a equipe de campanha à tarde, participou de uma concentração na orla de Camburi e do evento Falando do futuro sem esquecer do presente organizado por um instituto.

No sábado (06), o candidato rodará a Grande Vitória o dia inteiro em trio, tendo como roteiro Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha.