Resultado final mostra desempenho homogêneo de Bolsonaro

Urna eletrônica Crédito: abio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Com a totalização dos votos em 100% das urnas eleitorais em todo o Brasil, o resultado final que elegeu o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, presidente da República mostra que ele teve desempenho homogêneo na maior parte do país.

Veja como foi o resultado da eleição presidencial em cada região do país

Norte

Dos sete estados da Região Norte, Bolsonaro venceu em cinco. Fernando Haddad, do PT, teve mais votos que ele apenas no Pará, onde alcançou 54,81% dos votos, e no Tocantins, com 51,02%.

Nesta região, o estado que registrou a maior diferença de votos de Bolsonaro para Haddad foi o Acre, onde o presidente eleito ficou com 77,22% dos votos válidos. Na capital, Rio Branco, a distância foi ainda maior, com Bolsonaro atingindo 82,77% dos votos.

Quando se consideram as outras capitais da região Norte, Bolsonaro também ganhou em todas com margem significativa, mesmo nos estados em que Haddad venceu.

Nordeste

Na Região Nordeste, Haddad venceu em todos os estados com mais de 60% ou 70% dos votos válidos. O único estado nordestino em que Haddad não chegou a 60% dos votos foi Alagoas. E a vitória mais folgada foi no Piauí, onde 77,05% dos eleitores o escolheram.

Salvador foi a capital do Nordeste em que Haddad teve resultado mais favorável: 68,59% dos votos. Em três capitais nordestinas, porém, Haddad foi superado por Bolsonaro: Natal, João Pessoa e Maceió. Bolsonaro ganhou por 61,63%.

Centro-Oeste

Na região central do país, Bolsonaro ganhou nos três estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. No Distrito Federal, o candidato do PSL atingiu o maior índice de votos da região: 69,99%.

Entre as capitais do Centro-Oeste, Goiânia deu o maior percentual de votação a Bolsonaro: 74,2%, seguida por Campo Grande, com 71,27%.

Sudeste

Bolsonaro também foi vencedor em todos os estados do Sudeste. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, Bolsonaro atingiu o maior percentual de votos da região mais rica do país: 67,97%, o que representa mais de 15,3 milhões de votos.

Considerando as capitais do Sudeste, o melhor desempenho de Bolsonaro foi no Rio de Janeiro, onde ele ficou com 66,35% dos votos; seguido por Belo Horizonte (65,59%) e Vitória (63,19%). Na capital paulista, Bolsonaro teve 60,38% e Haddad, 39,62%.

Sul

Na Região Sul, Bolsonaro liderou com folga nos três estados  o melhor resultado foi em Santa Catarina, onde recebeu 75,92% dos votos válidos.

A capital do Sul em que ele mais captou votos foi Curitiba (76,54%). Em Florianópolis, o percentual favorável a Bolsonaro foi 64,86% dos votos e, em Porto Alegre, 56,85%.

Exterior