Restos mortais de gêmeos mortos em prédio que desabou são identificados

Os gêmeos Wender e Welder tinham 9 anos Crédito: Divulgação

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou neste sábado que são dos irmãos gêmeos Wender e Welder, de 9 anos, os restos mortais encontrados na última quarta-feira nos escombros do edifício Wilton Paes de Andrade, que desabou no Largo do Paissandu, centro de São Paulo, em 1º de maio. Ao todo, já foram identificadas quatro vítimas do desastre: os dois meninos, Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, 39 anos, e Francisco Lemos Dantas, 56 anos.

O Núcleo de Biologia e Bioquímica do IC [Instituto de Criminalística] informa que o DNA recolhido dos remanescentes humanos de duas crianças encontrados na última quarta-feira (9), apresentou vínculo genético com o material fornecido pela família dos gêmeos Wender e Welder, de 9 anos, desaparecidos após o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, dia 1º de maio, diz nota divulgada pela Secretaria.