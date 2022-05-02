Repórter da Globo que foi esfaqueado em Brasília se recupera

=Repórter da Globo que foi esfaqueado em Brasília, Gabriel Luiz, 29, recorreu às redes sociais para postar sua primeira foto e agradecer a todos os que torceram e rezaram por ele durante a recuperação. Nos próximos dias, a expectativa é a de que ele receba alta.

"Eu devo ter uma proteção gigante lá de cima por sair dessa vitorioso e sem sequela nenhuma. Não tem outra explicação. Só me cabe agradecer e me agarrar a essa nova chance que Deus me deu", começou ele.

Gabriel Luiz, repórter da TV Globo, celebrou recuperação e deixou mensagem de agradecimento Crédito: Reprodução/Instagram

O caso aconteceu em 14 de abril. Dois homens o atacaram em frente ao edifício em que mora no Sudoeste, região administrativa do Distrito Federal. Ele chegou ao hospital em estado grave após ser atingido em regiões como pescoço, abdômen e perna, mas foi se recuperando.

"Se estou aqui hoje também é porque meu destino colocou pessoas de luz perto de mim: os vizinhos que me socorreram, os bombeiros que chegaram em minutos e principalmente as equipes do Base e do Hospital Brasília, que me atenderam com precisão, experiência e sabedoria", emendou o jornalista.