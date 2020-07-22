Repórter da Globo ajuda funcionário da Prefeitura eletrocutado no Rio

O repórter Rogério Coutinho, da TV Globo, passou um sufoco, na tarde desta quarta-feira (22), enquanto fazia uma reportagem para o jornal RJTV, no cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Enquanto aguardava para entrar ao vivo, ele presenciou um homem ser eletrocutado em um alagamento, e entrou na água para ajudá-lo.
Coutinho já havia mostrado no telejornal que o cais do Valongo estava alagado e técnicos da prefeitura estavam trabalhando no local. Após alguns minutos, ele retornou e contou sobre o acidente: "Eu vi o momento em que ele gritou, ficou submerso (...), aí eu entrei na água, o funcionário da Comlurb também."
Demonstrando estar agitado, o repórter se desculpou e afirmou que estava com a adrenalina elevada ainda, além de molhado. Segundo ele, o funcionário da prefeitura ficou cerca de 40 segundos submerso, mas recebeu os primeiros socorros e estava consciente quando foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar.