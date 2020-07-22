  Repórter da Globo ajuda funcionário da Prefeitura eletrocutado no Rio
Rio de Janeiro

Repórter da Globo ajuda funcionário da Prefeitura eletrocutado no Rio

Enquanto aguardava para entrar ao vivo, Rogério Coutinho presenciou um homem ser eletrocutado em um alagamento, e entrou na água para ajudá-lo

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 17:22

Redação de A Gazeta

Repórter Rogério Coutinho minutos após o resgate do funcionário Crédito: Reprodução/ Globo
O repórter Rogério Coutinho, da TV Globo, passou um sufoco, na tarde desta quarta-feira (22), enquanto fazia uma reportagem para o jornal RJTV, no cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Enquanto aguardava para entrar ao vivo, ele presenciou um homem ser eletrocutado em um alagamento, e entrou na água para ajudá-lo.
Coutinho já havia mostrado no telejornal que o cais do Valongo estava alagado e técnicos da prefeitura estavam trabalhando no local. Após alguns minutos, ele retornou e contou sobre o acidente: "Eu vi o momento em que ele gritou, ficou submerso (...), aí eu entrei na água, o funcionário da Comlurb também."
Demonstrando estar agitado, o repórter se desculpou e afirmou que estava com a adrenalina elevada ainda, além de molhado. Segundo ele, o funcionário da prefeitura ficou cerca de 40 segundos submerso, mas recebeu os primeiros socorros e estava consciente quando foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar.

