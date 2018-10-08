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Eleições 2018

Renato Casagrande vence em todos os bairros de Vitória

O socialista levou 97.677 votos, enquanto Manato (PSL) obteve 49.210
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2018 às 04:59

Publicado em 08 de Outubro de 2018 às 04:59

O governador eleito do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) venceu a votação em todos os bairros de Vitória. Na Capital, o socialista obteve 97.677 votos, enquanto que o segundo colocado, Carlos Manato (PSL), teve 49.210. A votação em Vitória foi um reflexo do resultado final das urnas.
Na Grande Vitória, inclusive, ele também foi o mais votado.
No maior colégio eleitoral de Vitória, Jardim Camburi, 18.500 eleitores votaram no socialista e outros 9.935 em Manato. Em Jardim da Penha, foram 12.103 e 6.714 votos, respectivamente.
Jackeline Rocha (PT) e Aridelmo Teixeira (PTB) ficaram próximos do empate com respectivamente 14.816 e 14.635. Já Rose de Freitas (Podemos) registrou 7.497 dos votos e André Moreira (PSOL), 6.306 votos.
No maior colégio eleitoral de Vitória, Jardim Camburi, 18.500 eleitores votaram no socialista e outros 9.935 em Manato. Em Jardim da Penha, foram 12.103 e 6.714 votos, respectivamente.
No entanto, na Mata da Praia a diferença entre os dois candidatos mais bem votados foi de um pouco mais de mil e quinhentos votos: 3.711 e 2.189 votos, respectivamente.
Nova Palestina contou com 4.405 eleitores que votaram no novo chefe do Poder Executivo, contra 1.659 que destinaram o voto para Manato.
No Bairro da Penha, 2.524 pessoas votaram em Renato Casagrande e 800 em Manato.
Em todos os bairros, os mais bem votados foram Casagrande e Manato, com exceção do Romão, onde a estreante Jackeline Rocha ficou a frente do segundo colocado na eleição. Foram 209 para a petista e 179 para o bolsonariano. Nesse bairro, Casagrande recebeu 679 votos.
Outro bairro onde o socialista obteve o maior número de votos foi Maria Ortiz, com 5.479.
Do total de eleitores de Andorinhas, 2.302 votaram em Casagrande, 976 em Manato e 295 em Jackeline. Bento Ferreira também votou em peso no socialista, com 3.888, 1.763 e 616, respectivamente.
Em Santo Antônio, 7.211 votaram em Casagrande, enquanto que 3.563 foram com Manato e 967 em Jackeline.

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