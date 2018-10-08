Renato Casagrande vence em todos os bairros de Vitória

O governador eleito do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) venceu a votação em todos os bairros de Vitória. Na Capital, o socialista obteve 97.677 votos, enquanto que o segundo colocado, Carlos Manato (PSL), teve 49.210. A votação em Vitória foi um reflexo do resultado final das urnas.

Na Grande Vitória, inclusive, ele também foi o mais votado.

No maior colégio eleitoral de Vitória, Jardim Camburi, 18.500 eleitores votaram no socialista e outros 9.935 em Manato. Em Jardim da Penha, foram 12.103 e 6.714 votos, respectivamente.

Jackeline Rocha (PT) e Aridelmo Teixeira (PTB) ficaram próximos do empate com respectivamente 14.816 e 14.635. Já Rose de Freitas (Podemos) registrou 7.497 dos votos e André Moreira (PSOL), 6.306 votos.

No maior colégio eleitoral de Vitória, Jardim Camburi, 18.500 eleitores votaram no socialista e outros 9.935 em Manato. Em Jardim da Penha, foram 12.103 e 6.714 votos, respectivamente.

No entanto, na Mata da Praia a diferença entre os dois candidatos mais bem votados foi de um pouco mais de mil e quinhentos votos: 3.711 e 2.189 votos, respectivamente.

Nova Palestina contou com 4.405 eleitores que votaram no novo chefe do Poder Executivo, contra 1.659 que destinaram o voto para Manato.

No Bairro da Penha, 2.524 pessoas votaram em Renato Casagrande e 800 em Manato.

Em todos os bairros, os mais bem votados foram Casagrande e Manato, com exceção do Romão, onde a estreante Jackeline Rocha ficou a frente do segundo colocado na eleição. Foram 209 para a petista e 179 para o bolsonariano. Nesse bairro, Casagrande recebeu 679 votos.

Outro bairro onde o socialista obteve o maior número de votos foi Maria Ortiz, com 5.479.

Do total de eleitores de Andorinhas, 2.302 votaram em Casagrande, 976 em Manato e 295 em Jackeline. Bento Ferreira também votou em peso no socialista, com 3.888, 1.763 e 616, respectivamente.