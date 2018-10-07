Renato Casagrande lidera últimas pesquisas ao governo do ES

As pesquisas realizadas pelo Ibope e Instituto Futura, ambas a pedido da Rede Gazeta, e divulgadas neste sábado (6), mostram que a corrida pela cadeira do Palácio Anchieta deve ser resolvida logo no primeiro turno.
No levantamento do Ibope, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) lidera a corrida eleitoral ao governo do Estado com 63% dos votos válidos. Registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo número ES 04200/2018, a pesquisa ouviu eleitores entre 4 e 5 de outubro, com 812 entrevistas em 31 municípios. Confira mais detalhes aqui.
Pesquisa Eleições 2018 - Natalia Devens - Ibope - Governador - 2.20s - 06-10-18.mp3
Já na pesquisa apresentada pelo Instituto Futura, o ex-governador registra 63,8% dos votos válidos. A pesquisa Futura contou com 1400 entrevistas, feitas nos dias 5 e 6 outubro, com moradores e eleitores do Espírito Santo, e tem confiabilidade de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-008877/2018. Confira mais detalhes aqui.
Pesquisa Eleições 2018 - Natalia Devens - Futura - Governador - 2.47s - 06-10-18.mp3