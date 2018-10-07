Renato Casagrande lidera últimas pesquisas ao governo do ES

Já na pesquisa apresentada pelo Instituto Futura, o ex-governador registra 63,8% dos votos válidos. A pesquisa Futura contou com 1400 entrevistas, feitas nos dias 5 e 6 outubro, com moradores e eleitores do Espírito Santo, e tem confiabilidade de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-008877/2018.