Relembre o que disse Hartung e aliados sobre não disputar a reeleição

O governador Paulo Hartung (MDB), que pode ser candidato à reeleição conforme divulgado pelo colunista Leonel Ximenes, já descartou entrar na disputa em outras ocasiões. O emedebista chegou a dizer que era "hora de passar o bastão", que quatro mandatos seriam exagero e que não disputaria mais nenhum cargo eletivo.
No dia 10 de julho, Hartung convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que não seria candidato. Ainda em 2014, durante a campanha para o atual mandato e após ser eleito, Hartung já afirmava que não seria candidato em 2018.
"Vou dar o melhor das minhas forças para que, em 2018, o Estado possa ser entregue a um novo líder", disse Hartung em entrevista para A Gazeta em dezembro de 2014.
Relembre o que disse o governador e a movimentação dos aliados desde o anúncio da retirada do emedebista da corrida eleitoral.
9 DE JULHO PRIMEIRA REUNIÃO
Segundo colaboradores do Executivo ouvidos na época, alguns fatores foram levados em consideração. Entre eles estava o fato de já ter sido governador por três mandatos, questões pessoais e familiares (tem 61 anos e acaba de se recuperar de um câncer na bexiga), a conjuntura política nacional e a "sensação de dever cumprido".
10 DE JULHO "HORA DE PASSAR O BASTÃO"
Numa coletiva de imprensa, o governador Paulo Hartung anunciou que não voltaria a disputar eleições para cargos públicos. Na ocasião, ele afirmou que estava na hora de "passar o bastão".
Ele também afirmou que continuaria na vida política, mas não pensava em exercer mais cargos eletivos. "Talvez posso ser ministro, a depender do governo que será eleito", declarou o governador, na coletiva em 10 de julho.
Depois de seu anúncio, outros nomes despontaram para receber o apoio do emedebista na disputa. Ricardo Ferraço (PSDB), Amaro Neto (PRB), César Colnago (PSDB) e Aridelmo Teixeira (PTB) foram postos como alternativas, mas depois todos eles afirmaram que não concorreriam como governador nas eleições gerais.
11 DE JULHO "QUATRO MANDATOS É EXAGERO"
Um dia depois de seu anúncio, Hartung garantiu que não escolheu um sucessor e que não iria interferir no processo decisório da base governista. Em entrevista à imprensa, disse que tomou a decisão de não tentar um quarto mandato no dia em que resolveu ser candidato em 2014.
"Quatro mandatos de governador é exagero. Não estou dizendo que vou ganhar, mas que era um nome competitivo", declarou.
O presidente do MDB-ES, Lelo Coimbra, aliado de Hartung, chegou a dizer que a sigla saiu perdendo com a decisão. Além do atual governador, o MDB perdeu a senadora Rose de Freitas, que migrou para o Podemos para lançar a pré-candidatura.
Também foi levantada a hipótese de Hartung voltar atrás até as convenções partidárias, que devem acontecer até o dia 5 de agosto, mas Lelo disse que seria improvável. "Seria pior, muito ruim para ele (Hartung) e para nós. Mas não acredito nisso. Ele refletiu muito", afirmou Lelo na época.
12 DE JULHO "HÁ CONGESTIONAMENTO DE CANDIDATOS NA BASE"
Em entrevista exclusiva para A Gazeta, concedida no dia 12 de julho e publicada no dia 15, Hartung disse que disputar mandatos eletivos era uma página virada na sua história.
Ele também falou que viu nos jornais que havia quatro pretendentes na base. "Acho que já está dando congestionamento [...] Tem tempo de sobra. O papel de uma liderança contemporânea não é indicar o caminho a todo tempo. É dialogar", disse.
20 DE JULHO PESQUISA MOSTRA QUE HARTUNG É CONSIDERADO ÓTIMO OU BOM PARA 40,8%
Pesquisa do Instituto Futura, a pedido da Rede Gazeta, apontou que Paulo Hartung foi avaliado como ótimo ou bom para 40,8% dos capixabas. Outros 36,1% consideraram o governo do emedebista regular e 20,9% como ruim ou péssimo.
21 DE JULHO BASE ALIADA COMEÇA A RUIR
A desistência de Colnago, Ferraço, Amaro e Vidigal para a disputa ao governo do Estado deixou ainda mais conturbada a vida da base governista. Sem nomes para indicar, partidos da base aliada começaram a se dispersar e a conversarem com outros candidatos.
24 DE JULHO PRESSÃO DOS ALIADOS
No mesmo dia em que PSDB, PDT e DEM fecharam apoio a Renato Casagrande (PSB) para a disputa ao Palácio Anchieta, aliados pressionaram o governador Paulo Hartung a reconsiderar sua decisão e a disputar a reeleição.