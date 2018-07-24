Relembre o que disse Hartung e aliados sobre não disputar a reeleição

O governador Paulo Hartung chegou a anunciar em coletiva que era hora de passar o bastão Crédito: Fred Loureiro/Secom

O governador Paulo Hartung (MDB), que pode ser candidato à reeleição conforme divulgado pelo colunista Leonel Ximenes, já descartou entrar na disputa em outras ocasiões. O emedebista chegou a dizer que era "hora de passar o bastão", que quatro mandatos seriam exagero e que não disputaria mais nenhum cargo eletivo.

No dia 10 de julho, Hartung convocou uma coletiva de imprensa para anunciar que não seria candidato. Ainda em 2014, durante a campanha para o atual mandato e após ser eleito, Hartung já afirmava que não seria candidato em 2018.

"Vou dar o melhor das minhas forças para que, em 2018, o Estado possa ser entregue a um novo líder", disse Hartung em entrevista para A Gazeta em dezembro de 2014.

Relembre o que disse o governador e a movimentação dos aliados desde o anúncio da retirada do emedebista da corrida eleitoral.

9 DE JULHO  PRIMEIRA REUNIÃO

Segundo colaboradores do Executivo ouvidos na época, alguns fatores foram levados em consideração. Entre eles estava o fato de já ter sido governador por três mandatos, questões pessoais e familiares (tem 61 anos e acaba de se recuperar de um câncer na bexiga), a conjuntura política nacional e a "sensação de dever cumprido".

10 DE JULHO  "HORA DE PASSAR O BASTÃO"

Paulo Hartung anunciou que não voltaria a disputar eleições para cargos públicos. Na ocasião, ele afirmou que estava na hora de "passar o bastão". Numa coletiva de imprensa, o governador. Na ocasião, ele afirmou que estava na hora de "passar o bastão".

Ele também afirmou que continuaria na vida política, mas não pensava em exercer mais cargos eletivos. "Talvez posso ser ministro, a depender do governo que será eleito", declarou o governador, na coletiva em 10 de julho.

Depois de seu anúncio, outros nomes despontaram para receber o apoio do emedebista na disputa. Ricardo Ferraço (PSDB), Amaro Neto (PRB), César Colnago (PSDB) e Aridelmo Teixeira (PTB) foram postos como alternativas, mas depois todos eles afirmaram que não concorreriam como governador nas eleições gerais.

11 DE JULHO  "QUATRO MANDATOS É EXAGERO"

"Quatro mandatos de governador é exagero. Não estou dizendo que vou ganhar, mas que era um nome competitivo", declarou.

Também foi levantada a hipótese de Hartung voltar atrás até as convenções partidárias, que devem acontecer até o dia 5 de agosto, mas Lelo disse que seria improvável. "Seria pior, muito ruim para ele (Hartung) e para nós. Mas não acredito nisso. Ele refletiu muito", afirmou Lelo na época.

12 DE JULHO  "HÁ CONGESTIONAMENTO DE CANDIDATOS NA BASE"

Ele também falou que viu nos jornais que havia quatro pretendentes na base. "Acho que já está dando congestionamento [...] Tem tempo de sobra. O papel de uma liderança contemporânea não é indicar o caminho a todo tempo. É dialogar", disse.

20 DE JULHO  PESQUISA MOSTRA QUE HARTUNG É CONSIDERADO ÓTIMO OU BOM PARA 40,8%

21 DE JULHO  BASE ALIADA COMEÇA A RUIR

A desistência de Colnago, Ferraço, Amaro e Vidigal para a disputa ao governo do Estado deixou ainda mais conturbada a vida da base governista. Sem nomes para indicar, partidos da base aliada começaram a se dispersar e a conversarem com outros candidatos.