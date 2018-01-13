Relatório do MPF mostra que Volks ajudou a ditadura militar no Brasil

Linha de produção da Volkswagen Crédito: Reprodução/YouTube

Um relatório produzido a pedido do Ministério Público Federal (MPF) diverge do estudo feito para a Volkswagen por um historiador alemão sobre a atuação da montadora durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Enquanto a direção da empresa alega ter colaborado com a ditadura, mas não de forma institucionalizada, o documento do analista criminal Guaracy Minguardi, obtido pelo GLOBO, reproduz um informe do Serviço Nacional de Informação (SNI) com relato de que o presidente da fabricante de veículos na época, Wolfang Sauer, era informado sobre toda e qualquer atividade de repressão promovidas pelo setor de segurança.

Em 2016, a Volks contratou Christopher Kopper, professor da Universidade de Bielefeld (Alemanha), para examinar sua atuação entre os anos de 1984 e 1985 no Brasil. O historiador reconheceu a colaboração da montadora com a ditadura, mas diz que o chefe do departamento de segurança industrial, Adhemar Rudge, agia por iniciativa própria, com conhecimento tácito da diretoria.

Procurada, a Volkswagen do Brasil informou que não tem comentários adicionais aos já feitos durante o evento no final do ano passado em sua fábrica de São Bernardo do Campo, quando foi apresentado o relatório do historiador alemão.

O relatório de Minguardi, elaborado paralelamente ao estudo do historiador alemão, reproduz um informe do SNI de 18 de setembro de 1975 com o relato de que Rudge diz ter informado o diretor-presidente da empresa sobre uma ação de apoio aos militares conjunta com outras grandes fábricas. O informe diz ainda que o diretor-presidente da Volks, além de apoiar as operações de informações, tem responsabilidade na liberação de outros apoios, em caráter permanente, que são prestados aos OI (órgãos de informação) de São Paulo. Wolfgang Sauer, que presidiu a Volkws do Brasil entre 1973 e 1989 e morreu em 2013, é citado nominalmente no informe.

Na avaliação do analista criminal, esse documento deixa claro que o setor de segurança da Volkswagen estava afinado com o SNI e, principalmente, que havia ainda conhecimento por parte das atividades pelo diretor-presidente.

No relatório feito a pedido do MPF é destacado ainda que o subalterno direto de Rudge no departamento de segurança da empresa, major Eugênio Ramos, também era militar, o que provaria a intenção da montadora em colaborar com a repressão. Havia um conluio desde o início entre a Volkswagen e o aparelho repressivo. Os dois militares no comando foram contratados para fazer o que fizeram, ajudar o aparelho repressivo da ditadura, afirma o documento de Minguardi.

Uma outra divergência entre os dois relatórios é em relação ao apoio ao golpe que derrubou o presidente João Goulart, em 1964. O estudo do professor alemão diz que a diretoria executiva da VW do Brasil não participou do golpe contra o último governo democraticamente eleito em 1964 e da posse da ditadura militar, nem ofereceu apoio financeiro aos golpistas. Já o de Minguardi afirma que quanto ao auxílio à conspiração contra Goulart localizamos um documento informando que a VW havia realizado doação para a movimentação de 1964.

O documento ao que o analista criminal se refere é a ata da 26ª reunião extraordinária do Grupo Permanente de Mobilização Industrial (GPMI), localizado nos arquivos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e anexado a uma tese de mestrado apresentada na PUC-SP nos anos 1980. Nele, há uma relação das firmas que colaboraram com a mobilização de material empreendida em decorrência dos eventos de 31 de março de 1964, data da derrubada de Goulart.

Para Sebastião Oliveira Neto, que trabalhou na Comissão Nacional da Verdade (CNV), dirige o Instituto Intercâmbio, Informações Estudos e Pesquisas (IIEP) e contribuiu com a representação ao MPF, há pontos estranhos no relatório do professor alemão. Ele reclama da falta de acesso a a documentos internos da montadora.

 Só ele teve acesso aos acesso aos documentos do departamento de segurança. A Volkswagen tem que abrir os arquivos dela.

INDENIZAÇÕES

Neto afirma que as reparações individuais a ex-funcionários que foram demitidos ou denunciados aos órgãos de repressão por sua atuação política não estão no horizonte dos autores da representação.

 Se houver reparação individual, é decorrente da condenação da Volkwswagen na ação coletiva.

No evento de apresentação do seu estudo, no último dia dia 14, o presidente da Volks na América Latina, Pablo Di Si, usou a falta de comprovação de apoio formal à ditadura como argumento para a montadora não pagar indenização. As compensações anunciadas pela empresa se resumem à instalação de uma placa em sua fábrica de São Bernardo do Campo e ao apoio a um centro social da cidade que atende a crianças. Com base nas informações colhidas por Minguardi para um inquérito civil, o MPF pode acionar a montadora na Justiça com pedido de pagamento de reparação.