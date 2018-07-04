Relator mantém política de tabelamento de frete Crédito: Bernardo Coutinho

O deputado Osmar Terra (MDB-RS), relator da (MP) 832  que fixou a política de preços mínimos no transporte rodoviário de cargas  manteve no texto substitutivo da proposta o tabelamento do frete. De acordo com o relatório apresentado nesta terça-feira na comissão especial que analisa o assunto, os preços da tabela devem refletir os custos totais do transporte, como diesel, pedágio, desgaste do caminhão, alimentação e hospedagem do caminhoneiro. Como houve pedido de vista do deputado Evandro Gussi (PV-SP), a votação do documento na comissão foi adiada para quarta-feira.

"O relatório mantém a política de preços mínimos em vigor", disse o deputado, que fechou o documento em conjunto com representantes de caminhoneiros autônomos.

Terra destaca no relatório que a política de preços mínimos tem abrangência nacional e que a contratação do serviço por preço inferior ao fixado na tabela é ilegal. De acordo com o texto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) continua responsável por elaborar a tabela - a cada seis meses (julho e janeiro), mas o órgão terá que ouvir todas as partes envolvidas (representantes dos caminhoneiros e do setor produtivo), além de dar publicidade aos números envolvidos na definição dos preços mínimos.

Apesar da validade da tabela de seis meses, o relator destaca no texto que os preços mínimos do frete terão que ser revistos toda vez que o preço do diesel ultrapassar ou cair 10% sobre o valor utilizado como referência. Segundo ele, isso é importante porque o combustível representa 40% do custo dos caminhoneiros.

O relator afirmou que vai trabalhar para que o texto da MP seja aprovado no plenário da Câmara dos Deputados antes do recesso. A categoria tem pressa na votação da matéria porque quer reforçar o tabelamento do frete, antes da audiência com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 27 de agosto. O ministro é relator de ações apresentadas por entidades representativas do setor produtivo contra a medida - principal promessa do governo aos caminhoneiros para acabar com a greve dos caminhoneiros.

Terra destacou que o seu relatório não entra no mérito da tabela que está em vigor desde 30 de maio e que está sendo contestada por empresários. Mas caso o texto seja aprovado pelo Congresso, os preços mínimos em vigor deverão ser revistos, com base em custos mínimos. O relator admite que o modelo atual tem distorções, sobretudo nos trechos mais longos.

"Há casos em que o valor supera o custos em 20%, 25%. Mas há também situações de trajetos mais curtos, com preços abaixo do custo", disse o relator.