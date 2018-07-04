Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Relator mantém política de tabelamento de frete
Preços

Relator mantém política de tabelamento de frete

Medida que fixou política de preços mínimos ainda será votada na Câmara

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 21:40
Relator mantém política de tabelamento de frete Crédito: Bernardo Coutinho
O deputado Osmar Terra (MDB-RS), relator da (MP) 832  que fixou a política de preços mínimos no transporte rodoviário de cargas  manteve no texto substitutivo da proposta o tabelamento do frete. De acordo com o relatório apresentado nesta terça-feira na comissão especial que analisa o assunto, os preços da tabela devem refletir os custos totais do transporte, como diesel, pedágio, desgaste do caminhão, alimentação e hospedagem do caminhoneiro. Como houve pedido de vista do deputado Evandro Gussi (PV-SP), a votação do documento na comissão foi adiada para quarta-feira.
"O relatório mantém a política de preços mínimos em vigor", disse o deputado, que fechou o documento em conjunto com representantes de caminhoneiros autônomos.
Terra destaca no relatório que a política de preços mínimos tem abrangência nacional e que a contratação do serviço por preço inferior ao fixado na tabela é ilegal. De acordo com o texto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) continua responsável por elaborar a tabela - a cada seis meses (julho e janeiro), mas o órgão terá que ouvir todas as partes envolvidas (representantes dos caminhoneiros e do setor produtivo), além de dar publicidade aos números envolvidos na definição dos preços mínimos.
Apesar da validade da tabela de seis meses, o relator destaca no texto que os preços mínimos do frete terão que ser revistos toda vez que o preço do diesel ultrapassar ou cair 10% sobre o valor utilizado como referência. Segundo ele, isso é importante porque o combustível representa 40% do custo dos caminhoneiros.
O relator afirmou que vai trabalhar para que o texto da MP seja aprovado no plenário da Câmara dos Deputados antes do recesso. A categoria tem pressa na votação da matéria porque quer reforçar o tabelamento do frete, antes da audiência com o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 27 de agosto. O ministro é relator de ações apresentadas por entidades representativas do setor produtivo contra a medida - principal promessa do governo aos caminhoneiros para acabar com a greve dos caminhoneiros.
Terra destacou que o seu relatório não entra no mérito da tabela que está em vigor desde 30 de maio e que está sendo contestada por empresários. Mas caso o texto seja aprovado pelo Congresso, os preços mínimos em vigor deverão ser revistos, com base em custos mínimos. O relator admite que o modelo atual tem distorções, sobretudo nos trechos mais longos.
"Há casos em que o valor supera o custos em 20%, 25%. Mas há também situações de trajetos mais curtos, com preços abaixo do custo", disse o relator.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados