Relacionamento entre belga e cônsul alemão era abusivo, diz polícia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Novos depoimentos de amigos do belga Henri Maximilien Biot, 52, morto na sexta-feira (5), indicam que o relacionamento dele com o cônsul alemão Uwe Herbert Hahn, 60, principal suspeito do crime, era abusivo. A informação é da delegada Camila Lourenço, titular da 14ª DP no Leblon, no Rio de Janeiro.

"Esses depoimentos foram reveladores e só corroboraram a tese que a Polícia Civil já havia levantado de que havia um contexto de violência doméstica, opressão, (de) relacionamento abusivo", disse a delegada nesta terça-feira (9).

Hahn está preso desde o último sábado (6). A reportagem procurou Leonardo Monteiro Villarinho, advogado do cônsul alemão, mas ele não atendeu às ligações.

Ela classifica o que o cônsul fazia com o belga como violência doméstica e psicológica. "Temos um agravante de um cidadão estrangeiro que não trabalhava, dependia do seu marido, estava longe de seus familiares e amigos".

Para a conclusão do inquérito, ainda faltam alguns depoimentos e resultado do exame toxicológico da vítima, cujo sangue é analisado por um laboratório da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Nesta segunda (8), a delegada afirmou não haver dúvidas em relação à existência de crime intencional contra a vítima.

Ela detalhou que as marcas no corpo do belga evidenciavam crime doloso, sustentando assim que o marido da vítima seja o principal suspeito do homicídio.

"Dizem que cadáver não fala, mas ele fala sim. Através das múltiplas lesões espalhadas pelo corpo a gente consegue ter uma noção de como ocorreu aquele evento."

Suspeito de assassinar o próprio esposo, com quem nutria uma relação de 23 anos, numa cobertura em Ipanema, na zona sul do Rio, o cônsul alemão encontra-se preso preventivamente desde sábado (6).

A morte, decretada às 22h35, teria acontecido, segundo depoimento do suspeito, após seu esposo, o belga, passar mal subitamente e cair frontalmente no chão, na divisa da sala com a varanda, batendo a cabeça.

Profissionais que atuaram na hora da ocorrência relataram à reportagem, sob condição de anonimato, que o cônsul parecia nervoso como alguém que acaba de perder um ente querido, não tendo levantado suspeita em seu comportamento inicial.

O corpo de bombeiros afirma ter sido acionado por volta das 19h07, mas que, quando chegou ao local do ocorrido, o SAMU já se encontrava lá. O policial do 23° BPM explicou, em depoimento, que quando chegaram para lidar com o caso, na hora tido apenas como mal súbito, os bombeiros já haviam constatado o óbito.

O corpo da vítima estava repleto de hematomas e escoriações em áreas distintas, que a princípio não coincidiam tão somente com a queda.

Além disso, segundo consta no depoimento da secretária do cônsul, na noite de sábado, ela teria limpado o chão por ele a fim de impedir que o cachorro se mantivesse lambendo a poça de sangue. Procurada pela reportagem, a secretária preferiu não se pronunciar.

O juiz Rafael de Almeida Rezende converteu para prisão preventiva neste domingo (7) sob a justificativa de que sua liberdade "poderia acarretar sérios gravames à colheita das provas", citando que a casa foi limpa antes da chegada da perícia.

No inquérito policial, a defesa de Hahn argumentou que a imunidade diplomática do cônsul tornaria arbitrária e ilegal a prisão dele.