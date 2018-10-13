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No apartamento dele

Regina Duarte visita Bolsonaro e posa para foto com candidato do PSL

Atriz vem criticando o Partido dos Trabalhadores (PT)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2018 às 21:21

Publicado em 12 de Outubro de 2018 às 21:21

A atriz Regina Duarte visitou o presidenciável Jair Bolsonaro ( PSL) no Rio, mostrou uma foto publicada pelo candidato em seu perfil no Twitter no início da tarde desta sexta-feira, 12. Ela já vinha demonstrando apoio ao capitão reformado do Exército nas redes sociais, mas esta é a primeira vez que os dois aparecem publicamente juntos.
Jair Bolsonaro e Regina Duarte: os dois se encontraram no apartamento dele Crédito: Reprodução/Twitter Jair Bolsonaro
Em postagens recentes, Regina Duarte vem criticando o Partido dos Trabalhadores (PT) e seu candidato à Presidência, Fernando Haddad.
Em um dos posts que gerou maior repercussão, com mais de 10 mil comentários, a atriz compartilhou na quinta-feira uma imagem com uma comparação entre o salário mínimo, de R$ 954,00, e a "bolsa presidiário", de R$ 1.319,18 e em seguida questionou: "Tem certeza que o PT sabe governar?."
Este post recebeu comentários da atriz Patrícia Pillar, que se posiciona contra Bolsonaro. "Mas você acha que a solução neste momento é votar em um candidato que nunca administrou uma rua sequer? Que se apresenta como salvador da pátria, mas não tem o menor conhecimento sobre economia, saúde e educação? A apologia à violência que ele prega só nos trará ainda mais violência", comentou ela.
A foto com Regina Duarte postada por Bolsonaro já vem gerando repercussão. "Toda administração que eu tinha pela Regina Duarte acabou", ressaltou um internauta.
Outro internauta relembrou que, em 2002, a atriz alertou, às vésperas da eleição que elegeria Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o medo que tinha do PT. "Ela foi massacrada naquela época. Mas o tempo mostrou que Regina Duarte estava certa desde o início!!!"
Em menos de 50 minutos de postagem, a foto recebeu 15 mil curtidas e foi compartilhada 2,7 mil vezes no Twitter.

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