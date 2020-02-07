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Após convite

Regina Duarte decide exonerar reverenda Jane, sua adjunta na Cultura

A atriz, que ainda não assumiu o comando da Secretaria de Cultura, havia convidado Jane para ser secretária adjunta da pasta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 15:23
Reverenda Jane e Regina Duarte Crédito: Reprodução/Redes sociais
A atriz Regina Duarte resolveu exonerar a reverenda Jane Silva, sua adjunta na Secretaria Especial da Cultura, nesta sexta-feira (7). Regina ainda não foi nomeada, mas já decidiu que não trabalhará com Jane. Nesse meio tempo, a reverenda estava atuando como secretária interina.
Jane foi convidada pela própria Regina para assumir o cargo no fim de janeiro. O convite estremeceu a classe artística. Pessoas que até então apoiavam a ida da atriz para a pasta foram surpreendidas pela decisão.
Conversas nos bastidores já indicavam desentendimento entre as duas. O comentário era que Jane estava tentando passar por cima da chefe nas atribuições da pasta.

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Segundo relatos, a reverenda quis exonerar funcionários e tomar decisões sem falar com a atriz, o que teria aborrecido Regina.
?Em nota, a secretaria afirmou que a exoneração partiu de decisão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e que ainda não há nenhuma definição sobre quem irá ocupar o cargo.

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