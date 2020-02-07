Regina Duarte decide exonerar reverenda Jane, sua adjunta na Cultura

Reverenda Jane e Regina Duarte Crédito: Reprodução/Redes sociais

A atriz Regina Duarte resolveu exonerar a reverenda Jane Silva, sua adjunta na Secretaria Especial da Cultura, nesta sexta-feira (7). Regina ainda não foi nomeada , mas já decidiu que não trabalhará com Jane. Nesse meio tempo, a reverenda estava atuando como secretária interina.

Jane foi convidada pela própria Regina para assumir o cargo no fim de janeiro. O convite estremeceu a classe artística. Pessoas que até então apoiavam a ida da atriz para a pasta foram surpreendidas pela decisão.

Conversas nos bastidores já indicavam desentendimento entre as duas. O comentário era que Jane estava tentando passar por cima da chefe nas atribuições da pasta.

Segundo relatos, a reverenda quis exonerar funcionários e tomar decisões sem falar com a atriz, o que teria aborrecido Regina.