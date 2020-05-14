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Rio de Janeiro

Região Metropolitana do Rio tem queda de 32% no número de tiroteios na quarentena

A queda compreende os dias 14 de março e 13 de maio em comparação com o mesmo período do ano passado na região carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 14:43

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 14:43

Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES
Visitantes do Rio de Janeiro lideram com quase 3/4 das notificações de coronavírus no ES Crédito: Divulgação
região metropolitana do Rio registrou queda de 32% em número de tiroteios durante os dois primeiros meses de isolamento social, segundo dados divulgados pela plataforma Fogo Cruzado. A queda compreende os dias 14 de março e 13 de maio e é em comparação com o mesmo período do ano passado.
Segundo a plataforma, este ano o Grande Rio registrou 992 tiroteios ou disparos de arma de fogo nos últimos dois meses, ante 1.454 registros em igual período de 2019. Os registros deste ano resultaram em 345 pessoas baleadas (158 mortas e 187 feridas), 28% a menos do que no ano passado, quando 479 pessoas foram atingidas (234 mortos e 245 feridos).
Apesar disso, se comparado com o período pré-quarentena, a média de disparos por dia na região metropolitana aumentou nos dois meses de confinamento. Entre 14 de março a 13 de maio, ocorreram em média 16 tiroteios por dia, totalizando 992. Já no período anterior ao isolamento, entre 1º de janeiro e 13 de março, foram 1.024 tiroteios - média de 14 por dia.

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