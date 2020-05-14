Região Metropolitana do Rio tem queda de 32% no número de tiroteios na quarentena

Segundo a plataforma, este ano o Grande Rio registrou 992 tiroteios ou disparos de arma de fogo nos últimos dois meses, ante 1.454 registros em igual período de 2019. Os registros deste ano resultaram em 345 pessoas baleadas (158 mortas e 187 feridas), 28% a menos do que no ano passado, quando 479 pessoas foram atingidas (234 mortos e 245 feridos).