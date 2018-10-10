Reforma da Previdência não está no plano, diz coordenador de Bolsonaro

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O coordenador político da campanha de Jair Bolsonaro (PSL), deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), disse que a reforma da Previdência não faz parte do programa de governo do militar e que a base do candidato não deve se movimentar, caso ele seja eleito, para a aprovação da reforma da Previdência ainda neste ano.

Não tem no plano, não tem nas conversas, disse. O Jair não era a favor dessa reforma e a maioria das pessoas que o apoiaram não são a favor dessa reforma porque ela é ruim. É uma porcaria e não resolve nada, disse.

Segundo o deputado, os programas de governo de Bolsonaro começarão a ser construídos, caso ele seja eleito, em 2019. Por que no plano de governo do Jair não tem plano específico? Porque isso é uma armadilha que os marqueteiros impuseram aos políticos, disse. Se o Jair for escolhido, nossas ações iniciam só em 2019, afirmou.

O deputado é cotado para ser ministro-chefe da Casa Civil de um eventual governo do governo do capitão reformado.

Como mostrou a reportagem, há uma contradição na equipe de Bolsonaro sobre a necessidade da Previdência. O discurso de Onyx é contraditório ao do economista da campanha de Bolsonaro, Paulo Guedes. Em encontro há poucas semanas, organizado por apoiadores de Bolsonaro num restaurante de Brasília, o coordenador econômico do candidato do PSL, Paulo Guedes, disse que vai fazer a reforma da Previdência para acabar com privilégios e as disparidades entre a aposentadoria de servidores públicos e da iniciativa privada.