Reflexos da greve da PM na corrida eleitoral do Estado

Quartel do Comando do Polícia Militar: corporação terá policiais disputando as eleições Crédito: Ricardo Medeiros

A paralisação dos policiais militares, que alterou a rotina dos capixabas por 21 dias em fevereiro de 2017, promete trazer reflexos também para a disputa eleitoral que se aproxima em outubro.

As reivindicações feitas pelos militares por melhores condições de trabalho e remuneração, somadas ao debate sobre o combate à criminalidade, impulsionaram o lançamento de candidaturas de pelo menos sete policiais que tiveram participação relevante no movimento grevista a todos os cargos em disputa: governo, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

Entre eles, cinco estavam na ativa e se licenciaram desde o último dia 7 de julho, três meses antes das eleições, para poder disputar. São eles o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, candidato a governador, e como candidatos a deputado estadual os tenentes-coroneis Alexandre Quintino e Rogério Fernandes Lima, presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes), e o 3º sargento Aurélio Robson Fonseca da Silva.

O subtenente dos Bombeiros, Sérgio de Assis, também será candidato ao Senado pelo PSL. Na época da greve da PM, como era presidente da Associação dos Bombeiros Militares, ele também participou das negociações com o governo.

Além deles, disputam uma vaga na Assembleia o policial aposentado Capitão Assumção, e o soldado Nero Walker Soares, que foi expulso da corporação um ano e quatro meses após a greve.

INVESTIGAÇÃO

Com exceção de Rogério Fernandes e Sérgio de Assis, os demais PMs citados anteriormente são réus no processo judicial que investiga a greve.

A reportagem contabilizou, ao todo, pelo menos 24 PMs da ativa, reserva ou aposentados que vão disputar as eleições. Destes, 12 estavam na ativa e se afastaram do cargo para concorrer ao pleito, há uma semana.

O cargo mais visado é o de deputado estadual, com 18 postulantes. A motivação, para o tenente-coronel Rogério Fernandes, que vai se filiar ao Podemos, teve relação com os fatos do movimento grevista.

"Nós buscamos um canal de diálogo com o Executivo e não conseguimos. O Parlamento, que deveria ser interlocutor, se omitiu. Tenho mais de 25 anos de corporação e fiquei muito exposto durante o movimento. Precisamos ter maior representatividade na Assembleia", defende.

Ele, no entanto, defende um debate mais amplo sobre segurança pública, que também envolva políticas públicas de educação e saúde.

Dos 24 candidatos policiais, 10 vão disputar pelo PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro. O partido também conta com pré-candidatos da Polícia Civil e da Polícia Federal.

O tenente-coronel Foresti, que chegou a ficar preso por conta da greve, considera que as ideias do partido representam o caminho que quer para a segurança. "Por apoiar Bolsonaro, tenho liberdade para endurecer o discurso do combate à criminalidade e à corrupção. Ao mesmo tempo que queremos a valorização dos profissionais, queremos dar liberdade para agirem", afirma.

NOVA TENTATIVA

Um dos poucos que não é estreante na política, Capitão Assumção (PSL) já foi deputado federal entre os anos de 2009 e 2011.

Em dezembro do ano passado, ele teve o nome endossado por um plebiscito realizado por policiais militares e bombeiros, para escolher os pré-candidatos que apoiariam nas eleições. A votação teve cerca de 3,5 mil participações.

"Eu já seria candidato, não teve a ver com a greve. Sofri uma prisão desnecessária por 10 meses, e não tem como deixar de debater segurança neste momento do país. Mas trarei propostas para todas as áreas", disse.

QUEM SÃO OS CANDIDATOS

Policiais da ativa

Licença

Para serem candidatos, os policiais tiveram que se licenciar do cargo três meses antes das eleições, no dia 7 de julho.

Partidos

Como não podem ser filiados a partidos, o ato de filiação deles será nas convenções partidárias, de 20 de julho a 5 de agosto.

CANDIDATURAS

Governador

Tenente-coronel Carlos Alberto Foresti

Senador

1º tenente Vinícius Cássio Corrêa de Sousa

Subtenente Sérgio de Assis Lopes (Bombeiros)

Deputado federal

Tenente-coronel Weison Risperi

Deputado estadual

Tenente-coronel Alexandre Quintino Moreira

Tenente-coronel Rogério Fernandes Lima

Tenente-coronel Mario Marcelo Dal Col

3º sargento Aurélio Robson Fonseca da Silva

3º sargento Marcelo Firmino de Souza

2º tenente Ronaldo Ribeiro Truguilho

2º tenente Aloir Rocha Neves

2º sargento Rogério Nunes

Cabo Alessandro Mariano Machado

Policiais da reserva

Deputado estadual

Jucélio Nascimento Porto, o Cabo Porto (PSB), vereador da Serra

Major Bruno Polez (PSL), ex-vice-prefeito de Cariacica

Cabo Joel da Costa (PEN), vereador de Cariacica

Marcos do Góes (PSL), vereador de Guaçui

Deputado federal

Subtenente Marcelo Alves (PSL)

Cabo Max (PP), vereador de Viana

Policiais reformados (aposentados)

Deputado estadual

Lucínio Castelo De Assunção, o Capitão Assumção (PSL)

Soldado Olmir Castiglioni (PSDB), ex-vereador de Colatina

2º Sargento Itamar Nunes (PSL)

Sargento Itamar Pimenta (PSL)

Deputado federal

Josias Da Vitória (PPS)

Cabo Max (PP), vereador de Viana

Desligado

Deputado estadual

Soldado Nero Walker da Silva Soares (PSL)

TIVERAM ALGUMA RELAÇÃO COM A GREVE

Da ativa

Tenentes-coroneis Alexandre Quintino, Carlos Alberto Foresti e Rogério Fernandes, 3º sargento Aurélio Robson Fonseca e subtenente Assis, dos Bombeiros

Fora da corporação

Capitão Assumção (aposentado) e soldado Nero Walker (desligado)

ANÁLISE

Pablo Lira, professor do mestrado em segurança pública da UVV

Segurança não pode ser passional

As pesquisas que temos realizado têm mostrado que a segurança pública de fato está ganhando mais destaque entre as preocupações das pessoas, e consequentemente, terá mais protagonismo nas eleições, superando, para muita gente, saúde e educação. Por isso, é compreensível ver atores da segurança pública se engajando no campo político para buscar um mandato, com propostas para combater a criminalidade na perspectiva das leis, já que uma melhora na segurança também passa por uma reforma da legislação penal. Deve-se ter atenção apenas para que os agentes de segurança que cheguem ao poder não se limitem a lutar só pelos interesses das corporações. Pensar política pública de segurança não pode ser de forma passional, com radicalismo, ou vendendo a ilusão de que é algo que se resolve em quatro anos.

ERRAMOS