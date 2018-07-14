Reflexos da greve da PM na corrida eleitoral do Estado

A paralisação dos policiais militares, que alterou a rotina dos capixabas por 21 dias em fevereiro de 2017, promete trazer reflexos também para a disputa eleitoral que se aproxima em outubro.
As reivindicações feitas pelos militares por melhores condições de trabalho e remuneração, somadas ao debate sobre o combate à criminalidade, impulsionaram o lançamento de candidaturas de pelo menos sete policiais que tiveram participação relevante no movimento grevista a todos os cargos em disputa: governo, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.
Entre eles, cinco estavam na ativa e se licenciaram desde o último dia 7 de julho, três meses antes das eleições, para poder disputar. São eles o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, candidato a governador, e como candidatos a deputado estadual os tenentes-coroneis Alexandre Quintino e Rogério Fernandes Lima, presidente da Associação dos Oficiais Militares do Espírito Santo (Assomes), e o 3º sargento Aurélio Robson Fonseca da Silva.
O subtenente dos Bombeiros, Sérgio de Assis, também será candidato ao Senado pelo PSL. Na época da greve da PM, como era presidente da Associação dos Bombeiros Militares, ele também participou das negociações com o governo.
Além deles, disputam uma vaga na Assembleia o policial aposentado Capitão Assumção, e o soldado Nero Walker Soares, que foi expulso da corporação um ano e quatro meses após a greve.
INVESTIGAÇÃO
Com exceção de Rogério Fernandes e Sérgio de Assis, os demais PMs citados anteriormente são réus no processo judicial que investiga a greve.
A reportagem contabilizou, ao todo, pelo menos 24 PMs da ativa, reserva ou aposentados que vão disputar as eleições. Destes, 12 estavam na ativa e se afastaram do cargo para concorrer ao pleito, há uma semana.
O cargo mais visado é o de deputado estadual, com 18 postulantes. A motivação, para o tenente-coronel Rogério Fernandes, que vai se filiar ao Podemos, teve relação com os fatos do movimento grevista.
"Nós buscamos um canal de diálogo com o Executivo e não conseguimos. O Parlamento, que deveria ser interlocutor, se omitiu. Tenho mais de 25 anos de corporação e fiquei muito exposto durante o movimento. Precisamos ter maior representatividade na Assembleia", defende.
Ele, no entanto, defende um debate mais amplo sobre segurança pública, que também envolva políticas públicas de educação e saúde.
Dos 24 candidatos policiais, 10 vão disputar pelo PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro. O partido também conta com pré-candidatos da Polícia Civil e da Polícia Federal.
O tenente-coronel Foresti, que chegou a ficar preso por conta da greve, considera que as ideias do partido representam o caminho que quer para a segurança. "Por apoiar Bolsonaro, tenho liberdade para endurecer o discurso do combate à criminalidade e à corrupção. Ao mesmo tempo que queremos a valorização dos profissionais, queremos dar liberdade para agirem", afirma.
NOVA TENTATIVA
Um dos poucos que não é estreante na política, Capitão Assumção (PSL) já foi deputado federal entre os anos de 2009 e 2011.
Em dezembro do ano passado, ele teve o nome endossado por um plebiscito realizado por policiais militares e bombeiros, para escolher os pré-candidatos que apoiariam nas eleições. A votação teve cerca de 3,5 mil participações.
"Eu já seria candidato, não teve a ver com a greve. Sofri uma prisão desnecessária por 10 meses, e não tem como deixar de debater segurança neste momento do país. Mas trarei propostas para todas as áreas", disse.
QUEM SÃO OS CANDIDATOS
Policiais da ativa
Licença
Para serem candidatos, os policiais tiveram que se licenciar do cargo três meses antes das eleições, no dia 7 de julho.
Partidos
Como não podem ser filiados a partidos, o ato de filiação deles será nas convenções partidárias, de 20 de julho a 5 de agosto.
CANDIDATURAS
Governador
Tenente-coronel Carlos Alberto Foresti
Senador
1º tenente Vinícius Cássio Corrêa de Sousa
Subtenente Sérgio de Assis Lopes (Bombeiros)
Deputado federal
Tenente-coronel Weison Risperi
Deputado estadual
Tenente-coronel Alexandre Quintino Moreira
Tenente-coronel Rogério Fernandes Lima
Tenente-coronel Mario Marcelo Dal Col
3º sargento Aurélio Robson Fonseca da Silva
3º sargento Marcelo Firmino de Souza
2º tenente Ronaldo Ribeiro Truguilho
2º tenente Aloir Rocha Neves
2º sargento Rogério Nunes
Cabo Alessandro Mariano Machado
Policiais da reserva
Deputado estadual
Jucélio Nascimento Porto, o Cabo Porto (PSB), vereador da Serra
Major Bruno Polez (PSL), ex-vice-prefeito de Cariacica
Cabo Joel da Costa (PEN), vereador de Cariacica
Marcos do Góes (PSL), vereador de Guaçui
Deputado federal
Subtenente Marcelo Alves (PSL)
Cabo Max (PP), vereador de Viana
Policiais reformados (aposentados)
Deputado estadual
Lucínio Castelo De Assunção, o Capitão Assumção (PSL)
Soldado Olmir Castiglioni (PSDB), ex-vereador de Colatina
2º Sargento Itamar Nunes (PSL)
Sargento Itamar Pimenta (PSL)
Deputado federal
Josias Da Vitória (PPS)
Cabo Max (PP), vereador de Viana
Desligado
Deputado estadual
Soldado Nero Walker da Silva Soares (PSL)
TIVERAM ALGUMA RELAÇÃO COM A GREVE
Da ativa
Tenentes-coroneis Alexandre Quintino, Carlos Alberto Foresti e Rogério Fernandes, 3º sargento Aurélio Robson Fonseca e subtenente Assis, dos Bombeiros
Fora da corporação
Capitão Assumção (aposentado) e soldado Nero Walker (desligado)
ANÁLISE
Pablo Lira, professor do mestrado em segurança pública da UVV
Segurança não pode ser passional
As pesquisas que temos realizado têm mostrado que a segurança pública de fato está ganhando mais destaque entre as preocupações das pessoas, e consequentemente, terá mais protagonismo nas eleições, superando, para muita gente, saúde e educação. Por isso, é compreensível ver atores da segurança pública se engajando no campo político para buscar um mandato, com propostas para combater a criminalidade na perspectiva das leis, já que uma melhora na segurança também passa por uma reforma da legislação penal. Deve-se ter atenção apenas para que os agentes de segurança que cheguem ao poder não se limitem a lutar só pelos interesses das corporações. Pensar política pública de segurança não pode ser de forma passional, com radicalismo, ou vendendo a ilusão de que é algo que se resolve em quatro anos.
ERRAMOS
Ao contrário do que foi publicado inicialmente, o soldado Nero Walker Soares, foi expulso da corporação um ano e quatro meses após a greve, e não após quatro meses da greve.