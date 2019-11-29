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Crime

Refém é liberado no sequestro em bar no Rio de Janeiro

Dos seis reféns, quatro ainda permanecem no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 19:00

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 19:00

Bombeiros e a polícia estavam na Lapa para apoiar ação do Bope Crédito: Reprodução/TV Globo
Há pouco, mais um refém foi liberado no sequestro que começou por volta das 15 horas em um bar na Lapa, no Rio de Janeiro. Quatro pessoas permanecem como reféns no local.
No inicio da ocorrêndia, de acordo com a polícia, eram seis pessoas sequestradas. Segundo informações dos agentes de segurança, o sequestrador entrou em um bar na esquina das ruas do Rezende e dos Inválidos, armado com uma faca.
Em entrevista concedida em frente ao local do sequestro, o coronel Mauro Fliess, porta-voz da Polícia Militar, disse que a ação segue o protocolo de resgate de reféns e o objetivo é preservar vidas. As tropas especiais já estão com todo o aparato exigido para dar continuidade a negociação com o objetivo principal de preservar vidas. As informações que temos no momento é que ele está de posse de um facão e há a possibilidade também dele está portando uma arma de fogo. As informações chegam de maneira desencontrada. A principal preocupação da PM neste momento é preservar vidas, tanto do tomador de refém quanto das pessoas que estão sob ameaça dele. A ação segue todo o protocolo para tomada de reféns.

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EBC

Entre os reféns, há funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Em nota, a EBC informa que a direção e os gestores da Regional Rio de Janeiro da empresa estão monitorando a situação de perto e prestando todo o apoio necessário, inclusive jurídico, aos empregados e seus familiares.
Com informações da Agência Brasil

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