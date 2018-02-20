Redes sociais tiveram menos discussões sobre política no ano passado

Telefone celular Crédito: Reprodução / Pixabay

Se 2016 a discussão política nas redes sociais ganhou enorme força diante do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e da Operação Lava-Jato, no ano seguinte a situação não parece ter sido a mesma. Segundo um levantamento sobre comportamento na web, a pesquisa "Redes de intolerância", em comparação a 2016, o ano passado teve menos menções nas redes sociais sobre política, mostrando um possível cansaço no debate. Além disso, segundo o dossiê, as referências negativas sobre homofobia caíram e, como forma de ofender os outros, os internautas passaram a usar mais termos ligados a deficiências.

Para o segundo ano do dossiê do Comunica Que Muda, iniciativa digital da agência nova/sb sobre intolerância nas redes, foram monitorados os meses de julho a setembro de 2017, classificando os comentários a partir de dez tipos de intolerância, em relação a aparência, classes sociais, deficiências, homofobia, misoginia e política, entre outros.

Foram capturadas cerca de 220 mil menções sobre os tipos de intolerância pesquisados. Em 2016 foram mais de 500 mil. Um dos destaques da última edição é a diminuição da intolerância política, maioria em 2016  mais de 273 mil , caindo para 26 mil. No período analisado do ano retrasado, o impeachment de Dilma Rouseff ganhava o protagonismo nas redes, assim como a Operação Lava-Jato.

Além de separados por tipo de intolerância, os comentários capturados foram classificados como negativos (quando eram preconceituosos ou reforçavam discursos de ódio), positivos (quando combatiam a intolerância) e neutros (quando não apresentavam um posicionamento claro de quem postava).

Deficiência como ofensa

Foi registrada uma alta incidência do uso de deficiências como forma de ofensa. Entre as dez formas de intolerância registradas, esta foi a que teve o maior número de comentários: 45.873 menções, sendo 90,1% negativas. O resultado, segundo a agência, não aponta uma intolerância voltada especificamente contra as pessoas com deficiência, mas a utilização de termos como demente e débil mental para atacar o outro.

 Existe um desrespeito, e isso precisa ser trabalhado para que se pare de usar esses termos como xingamento  aponta Bia Pereira, coordenadora geral do dossiê.

Mudança nas menções sobre homofobia

Por outro lado, o destaque positivo deste ano foi o aumento dos comentários positivos em vários dos temas pesquisados, em comparação a 2016. Muitos internautas passaram a também opinar em assuntos polêmicos, equilibrando os números e diminuindo os discursos de ódio.

O estudo mostra melhoras consideráveis, ainda que a maior parte das menções continue negativa. Somando todo o monitoramento, 77% das menções foram consideradas negativas e apenas 14,4% positivas.

Os comentários negativos sobre homofobia, por exemplo, passaram de 93,9% em 2016 para 59,5%, no último ano. Outros destaques foram o preconceito sobre classe social, com as menções negativas passando de 94,8% para 61,2%, e a xenofobia, de 84,8% para 50,3%.

Para Bia Pereira, a influência da televisão, de astros da música, como a cantora Pablo Vittar, e da cultura em geral podem ter favorecido essa mudança, principalmente na questão da homofobia.

 Houve um contexto do período que contribuiu para isso: a novela da TV Globo, "A força do querer", além das próprias redes repercutindo o assunto. Havia muitas pessoas defendendo a liberdade de escolha, e isso ajudou nas menções positivas. Notamos que as pessoas entram no debate quando estimuladas pela mídia  diz Bia.

A blindagem das redes

Os pesquisadores comentam que as redes sociais são um reflexo, de certa forma, do que ocorre na sociedade. A intolerância nas redes é resultado de preconceitos da própria sociedade.

 Não é uma invenção da internet  acredita Bia.

Apesar disso, com um perfil digital, segundo ela, ocorre uma espécie de escudo, que faz com que as pessoas disparem palavras ofensivas sem tanta preocupação. É como se ninguém em especial as estivesse ouvindo, explica a pesquisadora. E isso tem muito a ver também com o tipo de rede abordada no dossiê. Foram levantados, majoritariamente, comentários do Twitter (98%). O Facebook teve pouco monitoramento porque a maior parte dos dados da rede não é pública.