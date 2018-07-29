Rede reage e afirma que não abre mão de Contarato no Senado

Fabiano Contarato segue como pré-candidato da Rede ao Senado Crédito: Guilherme Ferrari

A direção estadual da Rede Sustentabilidade reagiu rapidamente e negou, na tarde deste domingo (29), qualquer chance de abrir mão da candidatura do delegado Fabiano Contarato ao Senado, pela chapa encabeçada pela senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao governo.

"Acreditamos que tal candidatura (a de Contarato) é indispensável na construção de um diálogo com os diversos segmentos sociais e promoção dos eixos programáticos da Rede Sustentabilidade com os capixabas. A Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, em função dos compromissos assumidos com a população do Estado e com a pré-candidatura de Marina Silva para presidência da República, não abre mão da pré-candidatura do Fabiano Contarato ao Senado", diz a nota da Rede, assinada pela Executiva Estadual.

A nota é uma resposta a especulações de que a coligação de Rose poderia absorver também a candidatura à reeleição do senador Magno Malta (PR). Para isso, Contarato teria que aceitar desistir da própria candidatura ao Senado.

Rose já fechou pareceria com o PRB do deputado estadual Amaro Neto e acolheu a candidatura dele, também ao Senado Isso porque, na última sexta-feira (27),. Cada chapa majoritária (governo e Senado) só pode lançar dois candidatos a senador. Assim, para Rose abrigar ao mesmo tempo Magno e Amaro, a primeira condição é Contarato topar abrir mão de sua vaga na chapa.

A Rede, no entanto, não está nem um pouco disposta a abdicar da candidatura de Contarato ao Senado, a qual faz parte do projeto do partido para fortalecer o palanque da presidenciável Marina Silva no Estado.

"Tal esforço está em consonância com a construção de um palanque regional que dê sustentação à candidatura presidencial de Marina Silva. Dentre os nossos filiados, o delegado Fabiano Contarato, referência na lisura pública, na defesa da dignidade humana e expressão da nova política capixaba, aceitou o desafio de se colocar à disposição da sociedade na disputa ao Senado, que precisa de renovação", afirma a Executiva Estadual, na já referida nota.

Contarato: silêncio e post enigmático

Procurado pela reportagem, o próprio Contarato preferiu não comentar a proposição de Neucimar nem as especulações sobre mudança de candidatura. Poucos minutos antes da emissão da nota, ele limitou-se a recomendar que procurássemos ouvir o comando do partido.

Na última sexta-feira (27)  dia em que Rose fechou com Amaro , o delegado fez uma publicação enigmática em sua conta em uma rede social: "Como você pretende voar se não consegue ficar longe das pessoas que te cortam as asas?".

Post de Fabiano Contarato em sua rede social Crédito: Reprodução Facebook

Questionado neste domingo pela reportagem, ele não especificou a quem se referiu na postagem. Aliança

Aliança

A Rede, principalmente por meio do prefeito da Serra, Audifax Barcelos, foi o primeiro partido a sinalizar apoio à pré-candidatura de Rose e a tentar auxiliá-la na captação de outras alianças. No entanto, o presidente do Podemos, Gilson Daniel, não descartou a possibilidade de um rearranjo nas duas vagas ao Senado da chapa.