Rede reage e afirma que não abre mão de Contarato no Senado

A direção estadual da Rede Sustentabilidade reagiu rapidamente e negou, na tarde deste domingo (29), qualquer chance de abrir mão da candidatura do delegado Fabiano Contarato ao Senado, pela chapa encabeçada pela senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao governo.
"Acreditamos que tal candidatura (a de Contarato) é indispensável na construção de um diálogo com os diversos segmentos sociais e promoção dos eixos programáticos da Rede Sustentabilidade com os capixabas. A Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, em função dos compromissos assumidos com a população do Estado e com a pré-candidatura de Marina Silva para presidência da República, não abre mão da pré-candidatura do Fabiano Contarato ao Senado", diz a nota da Rede, assinada pela Executiva Estadual.
A nota é uma resposta a especulações de que a coligação de Rose poderia absorver também a candidatura à reeleição do senador Magno Malta (PR). Para isso, Contarato teria que aceitar desistir da própria candidatura ao Senado.
Isso porque, na última sexta-feira (27), Rose já fechou pareceria com o PRB do deputado estadual Amaro Neto e acolheu a candidatura dele, também ao Senado. Cada chapa majoritária (governo e Senado) só pode lançar dois candidatos a senador. Assim, para Rose abrigar ao mesmo tempo Magno e Amaro, a primeira condição é Contarato topar abrir mão de sua vaga na chapa.
O presidente estadual do PSD, Neucimar Fraga, lançou essa proposta no início da tarde deste domingo (29), em entrevista à rádio CBN Vitória, após a convenção do partido em que ficou praticamente selado o apoio da sigla a Rose. Segundo Neucimar, para Magno entrar na chapa, Contarato poderia "descer", tornando-se candidato a deputado federal.
A Rede, no entanto, não está nem um pouco disposta a abdicar da candidatura de Contarato ao Senado, a qual faz parte do projeto do partido para fortalecer o palanque da presidenciável Marina Silva no Estado.
"Tal esforço está em consonância com a construção de um palanque regional que dê sustentação à candidatura presidencial de Marina Silva. Dentre os nossos filiados, o delegado Fabiano Contarato, referência na lisura pública, na defesa da dignidade humana e expressão da nova política capixaba, aceitou o desafio de se colocar à disposição da sociedade na disputa ao Senado, que precisa de renovação", afirma a Executiva Estadual, na já referida nota.
Contarato: silêncio e post enigmático
Procurado pela reportagem, o próprio Contarato preferiu não comentar a proposição de Neucimar nem as especulações sobre mudança de candidatura. Poucos minutos antes da emissão da nota, ele limitou-se a recomendar que procurássemos ouvir o comando do partido.
Na última sexta-feira (27) dia em que Rose fechou com Amaro , o delegado fez uma publicação enigmática em sua conta em uma rede social: "Como você pretende voar se não consegue ficar longe das pessoas que te cortam as asas?".
Questionado neste domingo pela reportagem, ele não especificou a quem se referiu na postagem. Aliança
Aliança
A Rede, principalmente por meio do prefeito da Serra, Audifax Barcelos, foi o primeiro partido a sinalizar apoio à pré-candidatura de Rose e a tentar auxiliá-la na captação de outras alianças. No entanto, o presidente do Podemos, Gilson Daniel, não descartou a possibilidade de um rearranjo nas duas vagas ao Senado da chapa.
A candidatura do Contarato está colocada pela Rede desde o início, sim, mas não é sine qua non (essencial) para estarem conosco. Eles são um partido que chegou com a gente desde o início, também tem a chapa de deputado federal, estadual e não teremos dificuldade nenhuma em definir. Esta semana vamos definir essas questões de Senado e de chapas, afirmou.