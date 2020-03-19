Rede Pão de Açúcar tem horário especial para atender maiores de 60 anos

Rede de supermercados do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Portal do Consumidor

Com o avanço da Covid-19 no país, a rede de mercados Pão de Açúcar decidiu atender somente pessoas maiores de 60 anos das 6h às 7h em dias de semana.

A operação vale em todas as unidades do país, com exceção das que funcionam dentro de shoppings.

A medida, que entrou em vigor nesta quarta-feira (18), foi adotada para que pessoas mais velhas que precisem se abastecer durante o período de isolamento possam fazer as compras com mais tranquilidade, afirma a marca.

A rede também informa que intensificou a higienização de cestos, carrinhos e de outros pontos de contato nas lojas, mas reforça a recomendação dos órgãos de saúde para que os clientes evitem exposição desnecessária durante o período de isolamento.

Outro grupo a participar de ações ligadas à pandemia foi a Ambev, que produzirá 500 mil unidades de álcool em gel a partir da semana que vem.

O produto passou a ser um dos itens mais procurados em supermercados com o aumento no número de casos de coronavírus no país.

A empresa de bebidas vai usar as linhas de sua cervejaria em Piraí (RJ) para produzir o etanol e as garrafas.

As unidades serão doadas para todos os hospitais públicos dos municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.