Rede Gazeta realiza debates com candidatos ao governo esta semana

Fernanda Queiroz vai comandar debate CBN/Gazeta na próxima quinta-feira Crédito: Marcelo Prest

Na reta final de suas campanhas, os seis candidatos ao governo do Espírito Santo terão a última oportunidade de apresentar suas propostas aos eleitores nos dois debates que serão promovidos esta semana pela Rede Gazeta. O primeiro, na TV Gazeta, e o segundo pela CBN em conjunto com o Gazeta Online e o jornal A Gazeta. Entre as novidades deste ano está a criação de um estúdio digital, no qual jornalistas da rede farão análises em tempo real.

O primeiro debate, na TV Gazeta, será transmitido a partir das 22 horas desta terça-feira (2), após a novela "Segundo Sol". Este será o momento para tirar dúvidas ou para reforçar convicções, conforme apontou o editor-chefe da TV Gazeta e do portal G1, André Junqueira.

"O eleitor terá a oportunidade de observar o candidato longe da propaganda eleitoral. Quais serão as reações de cada um diante de possíveis contradições que apareçam no confronto de ideias entre um e outro? O debate ao vivo proporciona isso", ressalta.

CBN/GAZETA

Já na quinta-feira (4), faltando apenas três dias para a eleição, Renato Casagrande (PSB), Rose de Freitas (Podemos), Carlos Manato (PSL), Jackeline Rocha (PT), Aridelmo Teixeira (PTB) e André Moreira (PSOL) se enfrentarão novamente no debate multimídia promovido pela Rádio CBN Vitória junto ao portal Gazeta Online e o jornal A Gazeta.

O debate terá início às 10 horas. No entanto, os eleitores começarão a receber informações sobre a disputa política a partir das 9h30. Será a partir deste horário que entrará em cena o estúdio digital, uma novidade neste ano para que o enfrentamento entre os adversários seja analisado de imediato. Neste primeiro momento será feita uma retrospectiva sobre as campanhas dos candidatos.

A editora-executiva e âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, e o editor de Produção da Redação Multimídia Geraldo Nascimento, vão conduzir o debate.

Os comentários serão realizados durante os intervalos do debate, sendo que o que for dito pelos candidatos será analisado. Já ao final, às 11h30, todos os participantes passarão pelo estúdio digital para serem entrevistados. A hashtag #debateCBNGazeta será usada nas redes sociais.

"A plataforma digital amplia a possibilidade para que várias pessoas tenham acesso a um mesmo conteúdo. Elas poderão acompanhar pelo smartphone, pelas redes sociais, pelo portal Gazeta Online e pelo site da CBN", afirmou Fernanda.

Já o editor-chefe de jornalismo impresso e online, André Hees, acrescentou que além do time de jornalistas, o debate será ampliado com perguntas de assinantes do jornal. "Penso que cumprimos assim uma missão importante para ajudar o nosso ouvinte, a nossa audiência, a formar a opinião e votar consciente no domingo", disse.

A editora de Política, Samanta Nogueira, destacou o estúdio digital: "Será um importante complemento para o tradicional debate realizado pela CBN, pelo Gazeta Online e pelo jornal A Gazeta. O eleitor acompanhará análises sobre a campanha eleitoral e sobre o embate entre os candidatos enquanto o debate estiver ocorrendo". A cobertura completa e analítica do debate também será veiculada nas páginas de A Gazeta do dia seguinte.

OUTRAS INICIATIVAS

Para auxiliar os eleitores a escolherem seus candidatos no dia 7 de outubro, o Gazeta Online também desenvolveu outras iniciativas, através da página Eleições 2018, que fica dentro do portal. Nela, o internauta encontrará diferentes informações, tais como:

- Perfil dos candidatos a todos os cargos;

- Consulta do número de candidatos;

- Checagem do discurso dos candidatos ao governo do Estado;

- Verificação de desinformação: a partir do projeto Comprova, que reúne 24 veículos de comunicação do país, informações que circulam pelas redes sociais são checadas por diferentes equipes, a fim de identificar e combater notícias falsas e manipulações de conteúdos sobre as eleições.

- Busca de propostas dos candidatos a deputado federal;

- Reportagens especiais sobre desafios a serem enfrentados pelos próximos governantes na próxima gestão;

FIQUE POR DENTRO

DEBATE TV GAZETA

O debate começará às 22h desta terça-feira (2), após a novela "Segundo Sol".

CBN/GAZETA

O debate começará às 10 horas da próxima quinta-feira (4).