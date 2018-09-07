Recuperação de Bolsonaro após facada pode levar semanas

Jair Bolsonaro logo após ser esfaqueado em Juiz de Fora Crédito: Reprodução

A facada sofrida pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL) atingiu a artéria mesentérica, que leva sangue da cavidade abdominal para o intestino, provocando diversas lesões na região. Durante a cirurgia, que costuma durar horas, os médicos controlam a hemorragia interna, mas novas infecções, que podem ocorrer até dias depois do incidente, não são descartadas. A recuperação pós-operatória pode se estender por semanas.

No início da operação, a equipe médica costurou e resolveu uma lesão transfixante no intestino grosso e três no intestino delgado, controlando o sangramento e deixando o candidato fora de risco imediato.

Marcelo Enne, cirurgião hepático da Rede DOr São Luiz, ressalta que uma facada no abdômen pode perfurar intestino, fígado e estômago, órgãos onde há uma grande concentração de veias e artérias, agravando o risco de hemorragia interna.

 Ninguém morre imediatamente por um ferida no intestino, mas uma infecção dias após a cirurgia não é descartada, e isso pode implicar na necessidade de uma nova operação  explica.  Uma facada pode provocar grandes lesões, porque as vísceras estão em contato íntimo. Praticamente não há um espaço que as separa dentro do abdômen. Por isso, vários órgãos podem ser simultaneamente perfurados.

Segundo Enne, um paciente, após sofrer esta lesão, deve ser monitorado por um período de 12 a 24 horas antes de ser transferido para outro hospital. Ainda assim, continuará internado:

 Estes procedimentos são necessários porque podem ser registrados sangramentos após as primeiras horas de cirurgia, e a pressão sanguínea deve ser constantemente observada.

RECUPERAÇÃO PODE SER LENTA

O cirurgião destaca que Bolsonaro, ao ser atendido, estava "bastante pálido", e que seu estado de saúde só não foi pior, porque teve atendimento imediato e foi logo levado para a cirurgia. Mesmo assim, a recuperação pós-operatória pode se estender por semanas, segundo Enne.